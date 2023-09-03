Был командиром разведотделения: в Запорожье трагически погиб воин из Тернопольщины

Украина снова понесла потери в российской войне. В Запорожье трагически погиб воин из Тернопольщины Василий Симора.

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Герой был командиром разведотделения. Об этом сообщает "Сайт города Тернополя" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Защитнику было 44 года.

"На фронте защищая Украину погиб 44-летний воин из Кременецкой области Василий Симора. Защитник Украины, житель села Веселая Дунаевского старостинского округа, младший сержант, командир разведывательного отделения взвода разведки специального назначения 1 батальона специального назначения Симора Василий Анатольевич, 1979 Запорожской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени встречи погибшего Героя будет поставлено в известность дополнительно.

К слову, недавно на войне с агрессором погиб молодой офицер ВСУ Андрей из Львова, защищавший родную землю с начала полномасштабного российского вторжения. Защитник был обручен, но его мечтам о собственной семье не суждено было сбыться.

Как сообщал OBOZREVATEL, защищая Украину на восточном фронте, в бою с врагом погиб молодой воин ВСУ Дмитрий Марчук из Волынской области. Его жизнь прервалась в День Независимости на 26 году.

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