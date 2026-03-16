Перевез свою семью в Украину: гражданин Китая рассказал, как воюет в ВСУ против России

Гражданин Китая, который служит в Вооруженных силах Украины, рассказал о своем участии в войне против России. Он работает оператором боевых дронов и инженером по обслуживанию техники. Мужчина сообщил, что воюет в Украине уже примерно год и семь месяцев и перевез свою семью в страну, чтобы власти Китая не могли использовать ее в качестве заложников.

Видео дня

Интервью с военным опубликовало японское издание Gendai Media. Журналист поговорил с ним в формате видеозвонка. Боец, которого в материале называют псевдонимом "Тянься вэйгун", объяснил, что сначала работал пилотом боевых дронов, а сейчас отвечает за ремонт и обслуживание беспилотников и радиооборудования.

По его словам, "это очень важная и технически сложная работа, которую могут выполнять лишь немногие люди".

Китайцы на фронте

Журналист отмечает, что на войне в Украине воюют и добровольцы из разных стран Восточной Азии. Среди них есть граждане Тайваня и Китая. Часть китайцев можно увидеть и на стороне России. В китайских социальных сетях появляются сообщения от молодых людей, которые вступили в российскую армию как наемники.

В то же время собеседник издания воюет именно на стороне Украины. Он говорит, что работает не обычным пехотинцем, а в подразделении, которое занимается техническим обеспечением беспилотников. Во время разговора мужчина даже показал журналисту раскладной дрон для разведки. По его словам, подобные аппараты активно используют на фронте.

Работа с дронами

Боец объяснил, что имеет инженерное образование. Ранее он работал электротехническим инженером в компании, связанной с японским бизнесом. Именно поэтому, признается он, ему нравится Япония. Хотя до войны мужчина не работал профессионально с дронами, но интересовался FPV-аппаратами как хобби, поэтому смог быстро освоить технику.

Сначала он непосредственно руководил боевыми беспилотниками. Впоследствии его перевели на обслуживание дронов и систем связи, в частности аппаратов китайской компании DJI. По словам военного, это сложная техническая работа, ведь оборудование постоянно требует ремонта, настройки и проверок.

Он также утверждает, что в составе украинской армии может быть примерно два десятка китайцев. Часть из них занимается техническими задачами, другие служат в боевых подразделениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пограничники подразделения "Феникс" сорвали попытку массированного штурма российских войск в направлении Константиновки в Донецкой области. Накануне оккупанты бросили в атаку пехоту, автомобили, бронетехнику и танки, но украинские защитники остановили наступление и уничтожили технику противника на подступах к позициям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!