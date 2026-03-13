Враг бросил в бой пехоту, бронетехнику и танки: Силы обороны остановили массированное наступление оккупантов в направлении Константиновки. Видео

Андрей Колотовкин
War
3 минуты
2,7 т.
Пограничники подразделения "Феникс" сорвали попытку массированного штурма российских войск в направлении Константиновки Донецкой области. Накануне оккупанты бросили в атаку пехоту, автомобили, бронетехнику и танки, но украинские защитники остановили наступление и уничтожили технику противника на подступах к позициям.

Информацию о бое обнародовали в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Там опубликовали видео с кадрами поражения техники и живой силы российских войск. В сообщении отметили, что украинские военные смогли отразить массированный штурм и не позволили противнику продвинуться.

Бой под Константиновкой

Накануне российские войска предприняли попытку масштабной атаки в направлении Константиновки. Вражеская пехота и автомобили двигались к украинским позициям под прикрытием бронетехники и танков.

По данным пограничников, оккупанты рассчитывали на то, что украинским защитникам не хватит ресурсов для одновременного поражения всех целей. Вероятно, противник надеялся, что часть техники сможет прорваться вперед. Но этого не произошло.

В ГПСУ отметили, что подразделение "Феникс" нанесло удары по всем обнаруженным целям. Техника противника осталась догорать в полях Донецкой области, а атака фактически сорвалась.

Потери оккупантов

По информации пограничников, во время боя уничтожили несколько единиц бронетехники и танков. Российские автомобили, в частности так называемые "буханки", были разбиты и превратились в металлолом.

Также под удар попали российские штурмовики, которые двигались вместе с техникой. Часть из них ликвидировали при попытке приблизиться к украинским позициям.

В Государственной пограничной службе подчеркнули, что подразделение продолжает удерживать направление и отражать атаки. В сообщении указано: "Там, где работает пограничное подразделение "Феникс", захватчики не имеют шансов!".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как пограничники сорвали попытку россиян инфильтроваться вглубь украинских позиций. Кадры ликвидации вражеских диверсантов-инфильтраторов показали в пресс-службе бригады ГПСУ "Гарт". Весь вражеский отряд был уничтожен на Южно-Слобожанском направлении.

Враг использовал квадроциклы, но приближение диверсантов зафиксировали с помощью своих разведдронов. Дронари благодаря FPV-дронам уничтожили их транспортные средства, а затем, при участии дронов-бомбардировщиков, выследили и уничтожили всех оккупантов, которые успели соскочить с квадроциклов, спрятавшись в лесополосах.

