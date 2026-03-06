'Неудачное квадро-сафари': оккупанты пытались прорвать позиции на Южно-Слобожанском направлении и поплатились. Видео

Ежедневно украинские защитники наносят удары по российским оккупантам. На этот раз пограничники сорвали попытку россиян инфильтроваться вглубь украинских позиций.

Кадры ликвидации вражеских диверсантов-инфильтраторов показали в пресс-службе бригады ГПСУ "Гарт". Весь вражеский отряд был уничтожен на Южно-Слобожанском направлении.

Как пояснили пограничники, для этого враг использовал квадроциклы, но приближение диверсантов зафиксировали с помощью своих разведдронов.

Дроноводы ГПСУ благодаря FPV-дронам уничтожили их транспортные средства, а затем, при участии дронов-бомберов, выследили и уничтожили всех оккупантов, которые успели соскочить с квадроциклов, спрятавшись в лесополосах.

Напомним, ранее во время очередной операции пограничников был поражен склад горюче-смазочных материалов, антенна связи и несколько единиц техники противника. В результате удара также ликвидирован один российский солдат.

Также Силы спецопераций ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на временно оккупированных территориях. В Крыму были поражены системы противовоздушной обороны российских сил, вналсдиок чего удалось уничтожить ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

