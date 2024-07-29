Был курсантом первого курса: стало известно, кто погиб в авиакатастрофе учебного самолета К-10 Swift Харьковской области. Фото

Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил Юрий Капустенский. Трагедия произошла 27 июля в Харькове.

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Парню было всего 17 лет, он был родом из города Самбор Львовской области. О потере сообщили на официальной Facebook-странице Самборского городского совета.

Дату и место прощания с курсантом пообещали озвучить позже.

"Городской голова Юрий Гамар, депутатский корпус и исполнительный комитет Самборского городского совета выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. О дате встречи и чине похорон будет сообщено дополнительно", – отметили в горсовете.

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба 27 июля сообщили, что во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса. Причины крушения устанавливаются. На месте авиационного происшествия работали следователи, профильные эксперты, специалисты воздушных сил ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в учебном центре в Житомирской области погиб 22-летний матрос Денис Скорик из Трускавца. Он был курсантом факультета подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций Военной академии (г. Одесса).

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