Отдал жизнь за Украину: в учебном центре погиб курсант ССО из Львовской области. Фото

Во время исполнения военных обязанностей трагически погиб матрос Денис Скорик из Трускавца. Ему было всего 22 года.

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Это произошло в учебном центре во время тренировок по защите Родины. Об этом сообщил Трускавецкий городской совет.

"С глубокой грустью извещаем, что 12 июля 2024 года во время исполнения воинских обязанностей погиб матрос, курсант факультета подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций Военной академии (г. Одесса) Скорик Денис Юрьевич, 2002 г.р.", – говорится в сообщении.

Издание "Думская" уточнило, что курсант факультета подготовки специалистов военной разведки и Сил специальных операций Военной академии Одессы Денис Скорик погиб во время тренировок в Житомирской области.

Трагедия произошла во время переправы через реку Гуйва, которую совершала группа из десяти курсантов в гидрокостюмах. Посреди переправы экипировка Дениса начала набирать воду, что привело к его утоплению.

Переправа через реку была частью 40-километрового марш-броска с оружием и в полном снаряжении, который будущие операторы ССО проходили по завершении третьего курса.

У погибшего воина осталась беременная жена.

Церемония встречи погибшего состоится на Перекрестке Героев в среду, 17 июля, в 11.00. В тот же день в церкви св. Илье в 19:30 будет отслужен парастас. Похороны матроса пройдут в четверг, 18 июля, в 11:00.

Напомним, 10 июля Лохвицкая община Полтавской области простилась с военнослужащим, младшим лейтенантом Александром Сергеевичем Лысенко. Защитник погиб 5 июля возле Волчанска Харьковской области во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою против российских оккупантов вблизи Торецкая в Донецкой области погиб 30-летний воин Роман Слота из Тернополя. Он был инспектором взвода в штурмовом полку "Сафари" объединенной штурмовой бригады "Лют" НПУ.

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