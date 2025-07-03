Был ликвидирован на Курщине: в России подтвердили смерть заместителя командующего военно-морского флота Гудкова

Заместитель командующего военно-морского флота РФ Михаил Гудков был ликвидирован в Курской области.

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Информацию о его гибели подтвердил губернатор Приморья Олег Кожемяко. До своего назначения на должность заместителя главкома ВМФ РФ Гудков возглавлял 155-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Это подразделение оккупантов воевало против Украины на Херсонском и Харьковском направлениях.

Решение о назначении Гудкова принял кремлевский диктатор Владимир Путин.

В марте 2025 года на встрече с моряками атомного подводного крейсера "Архангельск" Путин заявил: и министр обороны РФ Андрей Белоусов, и начальник генштаба РФ Валерий Герасимов считают, что опыт Гудкова "нужно тиражировать на другие подразделения".

Медаль "Золотая звезда" "героя РФ" Гудков получил осенью 2023 года "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями", заявляли в минобороны страны-агрессора.

Гудкова обвиняют в причастности к казням гражданских украинцев.

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