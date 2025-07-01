В сети сообщили о ликвидации командира штаба 8-й гвардейской армии РФ: попал под удар в Донецке. Фото

В результате ракетного удара по штабу ВС РФ в оккупированном Донецке ликвидирован гвардии полковник, исполняющий обязанности командующего 8-й общевойсковой армией Руслан Горячкин. Он был родом из Абхазии.

Видео дня

О гибели Горячкина сообщил пророссийский абхазский Telegram-канал АМРА-life. В сообщении говорится, что военачальник оккупантов "геройски погиб" 30 июня 2025 года "при исполнении служебного долга в зоне СВО на Донецком направлении".

Руслан Горячкин родился и вырос в горо Сухуми, что в оккупированной РФ Абхазии. В армии служил "с юных лет", прошел путь от курсанта до командира армии.

Пропагандисты утверждают, что Горячкин находился рядом с подчиненными "на самых опасных участках".

Обстоятельства его смерти в сообщении не раскрываются.

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан также сообщил о ликвидации Горячкина, указав, что информация требует уточнения.

Как писал OBOZ.UA, вечером 30 июня в оккупированных Донецке, Ясиноватой и Луганске раздавались взрывы. Сообщалось, в частности, о прилете ракет Storm Shadow/SCALP в район металлургического завода в Донецке, где размещался штаб 8-й общевойсковой армии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!