Был на связи с ГРУ: СБУ задержала российского агента, готовившего удары по Запорожской ПВО. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который сотрудничал с российской разведкой в прифронтовом Запорожье. Злоумышленник пытался собрать и передать агрессору точные координаты зенитно-ракетных комплексов ПВО.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Агент также отслеживал основные маршруты движения и приблизительное количество военной техники ВСУ, которая направлялась на передовую.

По данным расследования, российские спецслужбы намеревались использовать полученную информацию для планирования ракетно-дроновых ударов в регионе и для подготовки боевых операций в Запорожском направлении.

Было установлено, что агент поддерживал связь с кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ, известного как "ГРУ", который расположен во временно оккупированном Севастополе. По материалам дела этот сотрудник вражеских спецслужб непосредственно отчитывался руководству военной разведки России.

Однако Служба безопасности Украины разрушила планы врага и задержала вражеского агента с поличным, когда он осуществлял разведку возле потенциальной цели. Дополнительно, СБУ провела комплекс мер по защите украинских военных локаций.

На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности объявили задержанному подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время вражеский приспешник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение. Эту спецоперацию проводили по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного предателя, который помогал России готовить ракетно-дроновые удары по Буковине. 36-летний житель Черновцов скрывался от мобилизации и дистанционно предложил оккупантам свою помощь: хотел даже вступить в формирования вражеской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре разоблачили вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Предатель публично призывал к захвату власти в Украине.