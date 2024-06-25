СБУ задержала в Днепре информатора, который сливал оккупантам геолокации ВСУ и призывал к захвату власти в Украине. Фото

В Днепре разоблачили вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Также предатель публично призывал к захвату власти в Украине.

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За совершенные преступления мужчине грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленником оказался 36-летний блогер из Днепра. Правоохранители установили, что весной 2024 года он написал сообщение во вражеском чат-боте, где предложил свою помощь в войне против Украины. После получения обратной связи от россиян предатель начал собирать разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в Днепре. Основное внимание информатор обращал на места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Кроме того, путинских захватчиков интересовали координаты местных ТЦК и логистических баз украинских защитников, а также актуальная информация о последствиях вражеских обстрелов. Для сбора развединформации злоумышленник ездил по городу и отслеживал нужные ему локации.

Также блогер записывал стримы, в которых выступал в поддержку российских оккупантов и призывал к насильственному захвату власти в Украине. Деструктивное видео он выкладывал под псевдонимом на собственном YouTube-канале.

Сотрудники СБУ своевременно уличили фигуранта, поэтапно задокументировали его разведывательно-подрывную деятельность и задержали. Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению пунктов базирования и маршрутов движения украинских войск.

Во время обыска в квартире задержанного изъяты черновые записи, компьютер и мобильный телефон, которые он использовал для сотрудничества с оккупантами. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Волынской области поймали украинского контрактника, руководителя отделения местного пограничного отряда, который шпионил за обстановкой на границе с Беларусью для ФСБ РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине задержали двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещение Сил обороны. Один из них – житель Запорожья, который администрировал Telegram-канал с аудиторией около 140 тысяч пользователей.

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