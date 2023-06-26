Был настоящим патриотом Украины: в боях на Запорожье погиб доброволец из Харьковщины. Фото

В боях в Запорожской области погиб доброволец Харьковщины Вадим Половик. Герой отдал свою жизнь за независимость 14 июня вблизи населенного пункта Новодаровка.

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Об этом сообщили в Коломакской общине, откуда родом и был Вадим. Отмечается, что он стал в ряды Вооруженных сил Украины добровольно в начале широкомасштабного вторжения.

В гражданской жизни Вадим Половик в течение 15 лет являлся специалистом управления соцзащиты Коломакской РГА, а затем заведующим сектором по предоставлению социальных услуг в Коломакском поселковом совете. Служил командиром механизированного отделения.

"Вадим был настоящим патриотом своей страны, ведь, когда агрессор пошел полномасштабной войной на Украину, он сразу мобилизовался в ряды Вооруженных Сил. Всегда улыбающийся, веселый, компанейский, искренний, готовый подставить дружеское плечо, трудолюбивый и надежный — так вспоминают бойца родные, коллеги и друзья", – отметили в Коломакской общине.

У Героя остался 20-летний сын Артем.

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