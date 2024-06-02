'Был одним из лучших': в боях за Украину погиб сержант из Луганской области. Фото

В бою с российскими захватчиками погиб воин с Луганщины Андрей Ширшиков. Его родной Первомайск оккупирован уже десять лет, во время полномасштабного вторжения Россия захватила и Северодонецк, куда Андрей переехал в 2014-м, поэтому с самого начала главный сержант Ширшиков взял в руки оружие, чтобы защитить родную землю.

Погиб воин 30 мая во время боя в районе Очеретино. О гибели Героя, которому навсегда останется 49 лет, сообщила его супруга Ольга Жидкова.

"Меня убили дважды. Моя любовь, мое счастье, мой муж. Ты навсегда со мной. Не верю", – написала она.

Только 28 мая в Луганской областной военной администрации рассказали о присвоении Андрею Ширшикову звания Почетного гражданина Северодонецка. В этот город мужчина переехал в 2014-м, когда российские оккупанты захватили его родной Первомайск. С этого времени Андрей Ширшиков работал в Северодонецкой городской администрации: возглавлял управление транспорта и связи.

А в 2021 году мужчина подписал контракт резервиста со 111-й отдельной бригадой Сил территориальной обороны ВСУ и с начала полномасштабного вторжения РФ с оружием в руках встал на защиту родной земли.

Сам Ширшиков так говорил о войне, на которой находился более двух лет.

"Война – это тяжелая работа 24/7. Как говорил Уинстон Черчилль, это кровь, грязь и слезы. Позитив только в том, что на войне все упрощается: есть общий враг, побратимы и сестры, есть семья, ради которой ты здесь и сейчас, и есть Украина, которую нужно уберечь от врага", – цитировали воина в Луганской ОВА.

Он признавался: не строил далеко идущих планов, потому что концентрировался на главной задаче: выжить и увидеть, в конце концов, украинский флаг на всей родной Луганщине. Что касается страха, то боялся Андрей Ширшиков одного: что украинцы забудут.

"Я боюсь забвения. Забвения того, какой ценой даются наши Победы. Непонимания гражданского населения, "которого эта война не касается", а еще тех регионов, которые находятся в оккупации. Особенно оккупированных уже десять лет. Там должна быть масштабная украинизация", – признавался он.

А уже через два дня, 30 мая, Андрея Ширшикова не стало. Он погиб во время вражеского штурма недалеко от Очеретино. Андрею было и навсегда останется 49 лет.

Побратимы павшего воина говорят: погиб один из лучших.

"Побратимы, у нас опять потери лучших... Достойный человек, мотивированный сержант, отважный воин. Слава Герою!" – вспоминает Андрея военный Сергей Кальмук.

"Помните... Он был одним из лучших... Покойся с миром, брат!" – добавляет военнослужащий Олег Мясников.

"Покойся с миром, друг, ты дал достойный последний бой!" – написал на Facebook-странице павшего Героя его побратим Андрей Еременко.

Напомним, ранее стало известно, что в бою у Часова Яра погиб воин из Сумской области. Защитнику Дмитрию Шевченко было 47 лет, у него остались жена, сын и дочь.

Также сообщалось, что на Купянском направлении погибла защитница из Киевской области. Людмила Шкуренко, мама двоих детей, сначала помогала украинскому войску как волонтер, однако впоследствии выучилась на оператора дронов и мобилизовалась в Вооруженные силы Украины.