Был одним из топ-кандидатов на F-16: жена и дочь украинского пилота посетили авиабазу в США. Фото

В Колумбусе (штат Миссисипи) авиабазу ВВС США посетили жена и дочь погибшего украинского летчика Владислава Савельева (позывной NOMAD). Любовь и маленькая Кира встретились с американским ​​полковником Джастином Гривом, командиром авиабазы.

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Владислав Савельев героически погиб год назад, в июне 2023-го. Он ударил американскими бомбами и ракетами по врагу из своего МиГ-29, однако самолет поразила российская ракета. Об этом 30 июня рассказал в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Именно на авиабазе в Колумбусе майор Савельев еще до полномасштабного вторжения проходил курс летной подготовки на МиГ-29. В Украине он был одним из топкандидатов среди пилотов для тренировок на F-16.

Родной брат Владислава – также летчик и будет летать на истребителе F-16, сообщил Олещук.

В память о NOMAD на мемориале славы в США, рядом с героями-американцами, отчеканено имя пилота Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Попросил Любовь поблагодарить партнеров за мощную поддержку и передать Джастину Гриву коин командующего Воздушными силами. Также подписал на память наш "календарь войны" за 2024 год. На его страницах – побратимы Владислава Савельева, а также техника и люди, которые ежедневно и каждую ночь держат украинское небо и бьют оккупанта на земле!" – написал Олещук.

Добавим: NOMAD было всего 26 лет. Он из семьи военнослужащих, с детства мечтал сесть за штурвал самолета. После окончания гимназии №9 в Кропивницком поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил.

Старший летчик авиационного звена майор Владислав Савельев совершил последний полет 2 июня 2023 года в районе Покровска Донецкой области.

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