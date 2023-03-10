Был одной из визитных карточек Бахмута: подорван самолет-символ города, за который продолжаются тяжелые бои. Видео

В Бахмуте Донецкой области, за который идут ожесточенные бои, уничтожен известный памятник с самолетом. Постамент с установленным на него экспонатом советского реактивного истребителя Миг-17 был символом города.

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Новое видео, показывающее, что осталось от бахмутского самолета, обнародовал в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов 10 марта. "Самолет-символ Бахмута подорван", – сказано в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Со ссылкой на украинских военнослужащих "УП" написало, что памятник уничтожили российские оккупанты. Еще 9 марта он был на месте.

Памятник связан со Второй мировой войной. Он был установлен в юго-западной части города 8 сентября 1973 года в память о воевавших курсантах местного аэроклуба. Архитектор – В. Е. Роговец.

Во время полномасштабной войны России против нашей страны для украинских защитников памятник с самолетом стал традиционным местом для фронтовых фотографий.

Напомним: украинский Бахмут сейчас полуокружен российскими оккупационными войсками, но Силы обороны продолжают сражение за город.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что защитники истощают российскую армию в Бахмуте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал, что оборона Бахмута позволяет нашим войскам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступлениям.

– Украинские защитники на развалинах уничтоженного дома в Бахмуте нашли редкое издание "Кобзаря" Тараса Шевченко, датированное 1917 годом. Находку обнаружили 9 марта – в день рождения поэта и художника.

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