"Был опытным воином": вследствие удара РФ по учебному полигону на Полтавщине погиб военный инструктор. Фото

Военный инструктор Артем Куценко погиб вследствие ракетного удара страны-агрессора РФ по учебному полигону на Полтавщине. В целом российская атака унесла жизни двух человек.

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О гибели Артема Куценко сообщили в общественной организации "Зміст Полтава", которую возглавляет жена павшего воина Алиса Куценко. 20 июня Герою должно было бы исполниться 40 лет. Он был опытным воином, медиком, специалистом по тактической медицине и огневой подготовке, пишут местные СМИ.

Что известно об Артеме Куценко

Штаб-сержант Артем Куценко родился 20 июня 1985 года. Окончил медучилище, проходил практику в травмпунктах 1-й городской больницы Полтавы и фельдшером реанимационной бригады клиники "Борис" в Киеве. Имел диплом врача Украинской медицинской стоматологической академии.

После оккупации Крыма в 2014 году Артем Куценко начал сотрудничать с проектом "Медсанбат", вместе с инструкторами НАТО обучал военных в зоне АТО тактической медицине.

В конце 2015 года он добровольно подписал контракт с ВСУ. Более трех лет служил в учебном центре "Десна", окончил школу сержантов, получив Coin как лучший выпускник, слушатель и курсант.

"Он был настоящим Воином и во время этого обучения "выгрыз зубами" Coin как самый выносливый, самый упрямый и самый опытный курсант. Это был сверхтяжелый путь", – рассказала мама Артема Куценко Юлиана Линник.

В 2016-2017 годах участвовал в боях под Авдеевкой, защищал шахту "Бутовка".

Вернувшись из АТО, Артем Куценко служил как инструктор тактической медицины. В 2018 году вместе с женой вернулся в Полтаву. Кроме такмеда, также изучал и преподавал курсантам тактику и огневую подготовку.

"Ракетный обстрел Полтавской общины 4 июня 2025 года унес жизнь Артема Куценко. Воин погиб, защищая независимость и территориальную целостность Украины, вследствие смертельных осколочных ранений во время выполнения служебных задач", – сообщает "Зміст Полтава".

Прощание с Героем состоится в Полтаве 6 июня в 09:50 возле Свято-Успенского собора. Семья просит приносить только живые цветы.

Ракетный удар РФ по полигону на Полтавщине убил двух человек

По уточненной информации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, вследствие ракетного удара по учебному полигону на Полтавщине погибли два человека, сообщил руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут.

"Врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения вследствие атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, накануне в Сухопутных войсках ВСУ информировали о ракетном ударе РФ по территории учебного подразделения на Полтавщине. Сообщалось о раненых и о том, что благодаря принятым мерам удалось избежать наихудшего. Для расследования всех обстоятельств была назначена спецкомиссия.

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