Россия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине: есть раненые

Армия страны-агрессора России в среду, 4 июня, нанесла ракетный удар по территории учебного подразделения Сил обороны Украины на Полтавщине. Вследствие атаки есть раненые. Для расследования всех обстоятельств назначена специальная комиссия.

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Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных сил ВСУ. Как отмечается, благодаря принятым мерам удалось избежать худшего.

"Сегодня, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине. Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего", – говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что комплекс превентивных действий, в частности рассредоточение личного состава, укрытие и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизни военных, которые на момент удара находились на полигоне.

"К сожалению, есть раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления", – рассказали в ведомстве.

Для выяснения всех обстоятельств и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования обещают обнародовать после завершения ее работы.

"Этот случай еще раз подчеркивает важность постоянной бдительности, неукоснительного соблюдения правил безопасности и готовности к любым сценариям в условиях продолжающейся российской агрессии", – заявили в Сухопутных войсках.

Как писал OBOZ.UA, 1 июня в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что РФ ударила по полигону учебного подразделения на Днепровщине, из-за чего 12 военных погибли и более 60 были ранены. Построения или массовые сборы не проводились, а во время тревоги большинство военных находились в укрытиях, говорилось в сообщении.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал рапорт об отставке, объяснив такой шаг личным чувством ответственности за трагедию.

А президент Владимир Зеленский назначил совещание с участием министра обороны, командующего Сухопутными войсками, начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ.

Во вторник, 3 июня, Михаил Драпатий информировал, что остается "в строю, на передовой, там, где должен быть". По его словам, необходимо менять культуру внутри войска и отношение командиров к своим бойцам, "к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину".

Вечером накануне стало известно, что Зеленский уволил Драпатого с должности командующего Сухопутных войск и назначил командующим Объединенных сил ВСУ, чтобы генерал-майор мог заниматься фронтом "на сто процентов".

Кроме того, произошла смена командующих Национальной гвардии, Сил беспилотных систем и Десантно-штурмовых войск. Причиной ротации глава государства назвал "укрепление наших сил на фронте".

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