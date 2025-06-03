'Получил от президента задание': генерал Драпатий сообщил, что остается 'в строю на передовой'

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый остается на своей должности, несмотря на удар по полигону под Днепром. Генерал разговаривал с президентом Владимиром Зеленским и сказал, что получил от него задание.

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Об этом Михаил Драпатый сообщил вечером 3 июня в Telegram. По его словам, он доложил верховному главнокомандующему все, что известно о трагедии на полигоне.

"Доложил о каждом шаге – кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать", – рассказал командующий.

Также Драпатый объяснил президенту причину своего решения подать рапорт об отставке с поста командующего Сухопутными войсками.

"Объяснил главе государства причины своего решения. Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном – войне, фронте, победе. Я благодарен Верховному главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия", – написал Драпатый.

Генерал добавил, что нужно менять культуру отношения командиров к своим бойцам, к выполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину.

"Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", – резюмировал командующий Сухопутными войсками.

Впоследствии стало известно, что президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенных сил ВСУ. Соответствующий приказ обнародован на сайте главы государства.

Напомним, что 1 июня командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке с должности. Он заявил, что это осознанный шаг, продиктованный его личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня российские войска нанесли удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения. Предварительно, враг ударил "Искандером".

Там отметили, что "никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось", однако пообещали служебное расследование и наказание виновных, если к потерям привели "действия или бездействие должностных лиц".

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