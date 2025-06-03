'Сосредоточится исключительно на боевых вопросах': Зеленский назначил генерала Драпатого командующим Объединенными силами

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вместо этого он был назначен командующим Объединенных сил ВСУ.

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Об этом Зеленский объявил в вечернем обращении к украинцам 3 июня. Он отметил, что Драпатый теперь сосредоточится исключительно на боевых вопросах. Он назначен командующим Объединенных сил для того, чтобы военный мог заниматься фронтом "на сто процентов".

"Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, – этим будет заниматься другой человек", – отметил гарант.

Сегодня же он подписал указ №381/2025 об увольнении Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. На новую должность он был назначен указом №384/2025.

Сам Драпатый в рассказал, что он имел длительный разговор с Зеленским. Генерал-майор доложил ему обо всем, что сейчас известно о трагедии на полигоне, о каждом шаге: кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать.

По словам Драпатого, президент его услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном – войне, фронте и победе.

"Я благодарен Верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия. Нужно менять культуру внутри войска. Культуру отношения командиров к своим бойцам, к выполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину. Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", – написал он.

Ранее мы рассказывали, что Михаил Драпатый – офицер с большим боевым опытом, который прошел путь от командира батальона до заместителя главы Генерального штаба. Его задача заключалась не только в стратегическом планировании, но и в масштабных реформах системы подготовки военных и управлении Сухопутными войсками.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый принял решение подать рапорт об отставке. Он подчеркнул, что это осознанный шаг, продиктованный его личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские защитники.

Президент Владимир Зеленский в тот же день назначил совещание из-за ракетного удара России по учебному лагерю на Днепровщине, из-за которого погибли 12 военных и более 60 получили ранения. Анонсировалось, что в нем примут участие министр обороны Рустем Умеров, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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