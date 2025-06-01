Выдающийся командир и стратег: что известно о Михаиле Драпатом, который покидает пост командующего Сухопутными войсками ВСУ

Михаил Драпатий – офицер с большим боевым опытом, который прошел путь от командира батальона до заместителя главы Генерального штаба. Его задача заключалась не только в стратегическом планировании, но и в масштабных реформах системы подготовки военных и управлении Сухопутными войсками.

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OBOZ.UA собрал сведения о нем. В самых сложных условиях он демонстрировал способность принимать стратегические решения, спасая жизни побратимов и сохраняя контроль над ситуацией.

9 мая 2014 года пророссийские боевики штурмовали городское управление милиции в Мариуполе. Внутри в это время проходило совещание силовиков, а захватчики угрожали сжечь всех заживо. На помощь прибыло подразделение 72-й отдельной механизированной бригады под командованием майора Михаила Драпатого.

Именно он возглавлял колонну, которая прорвалась сквозь баррикады и спасла людей. Эта операция стала одной из первых прямых боевых столкновений.

Известная сцена, когда его БМП подпрыгнула на баррикаде, стала символом боев за Мариуполь. Это было не просто зрелищное столкновение, а демонстрация смелости, решимости и ответственности за подчиненных в полном хаосе.

Через несколько месяцев, в августе 2014 года,подразделения 72-й бригады попали в окружение возле Изварино после массированных обстрелов с территории России.

Часть солдат была вынуждена сдаться и перейти границу, оставив оружие. Однако подразделение Драпатого действовало иначе. Он собрал остатки сил - бойцов и технику из разных подразделений, в частности 24-й, 51-й, 79-й бригад и 3-го полка спецназа. Объединив их под единым командованием, он провел колонну сквозь минные поля, засады и неизвестные дороги. За три дня с боями было выведено из окружения 260 бойцов и более 30 единиц техники. Этот прорыв называют почти ювелирной операцией, сравнивая с действиями израильских спецподразделений.

Побратимы отмечают, что Драпатий умеет подбирать людей, четко ставить задачи, различать главное и второстепенное и не боится делегировать полномочия. Его стиль – холодная голова, стальной самоконтроль и минимум лишних слов. Ощущение, что командир рядом и полностью контролирует ситуацию даже в самые тяжелые минуты, спасало не только жизнь, но и психику.

В 30-й бригаде Драпатий получил позывной "Рубин" – и действительно, как этот камень, он был твердым, редким и незаметным. Эмоции позволял себе только в узком кругу, а перед подчиненными всегда оставался собранным. Не бросал людей и не давал пустых обещаний. Именно поэтому, по словам одного из офицеров, "когда Рубин что-то говорит – ему верят, даже если это приказ идти в ад".

Служебный путь Михаила Драпатого начался в 2004 году после выпуска из Харьковского института танковых войск. Он прошел путь от офицера 72-й бригады до заместителя командира танкового батальона в 2009 году, а с 2013-го возглавлял 2-й батальон. В 2015 году стал начальником штаба 30-й отдельной механизированной бригады, а уже в следующем году – командиром 58-й отдельной пехотной бригады.

В 2019 году возглавил управление подготовки в оперативном командовании "Север". В 2022–2024 годах участвовал в планировании стратегических операций на юге, в частности в контрнаступлении на Херсонщине. С 2024 года занимал должность заместителя начальника Генерального штаба.

Осенью 2024 года Михаил Драпатий получил одну из самых сложных задач – командование Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Это не просто новая должность, а стратегический вызов во время, когда страна ведет изнурительную войну, ресурсы ограничены, а общественный запрос – беспрецедентно высок.

Речь идет о реформе всей вертикали власти, восстановлении доверия к системе территориальных центров комплектования, изменении подходов к подготовке мобилизованных, развитии резерва и реального обучения войск. Особое внимание уделялось налаживанию эффективной коммуникации с политическим руководством.

На протяжении службы Михаил Драпатий неоднократно отмечался государственными и негосударственными наградами за мужество, профессионализм и стратегическое мышление.

В 2016 году он был удостоен Ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а также негосударственной награды "Народный Герой Украины" – за личную отвагу и вклад в оборону страны. В 2017-м министр обороны вручил ему ведомственную награду – огнестрельное оружие, прямо в зоне боевых действий.

Впоследствии он получил Орден Богдана Хмельницкого ІІ степени (2018), І степени (2022), а также одну из высших наград – Крест боевых заслуг (2022) – за выдающиеся заслуги в защите суверенитета Украины, верность присяге и преданное служение народу.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатий принял решение подать рапорт об отставке. Он подчеркнул, что это осознанный шаг, продиктованный его личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские защитники.

Перед этим, 1 июня российские войска нанесли удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенного на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения. Предварительно, враг ударил "Искандером".

Там отметили, что "никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось", однако пообещали служебное расследование и наказание виновных, если к потерям привели "действия или бездействие должностных лиц".

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