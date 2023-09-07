Был первым награжден за освобождение Херсона: на войне погиб Герой Украины Андрей Орлов. Фото

На войне с российскими захватчиками Украина потеряла еще одного Героя – погиб наш защитник Андрей Орлов. Он был сержантом 131-го отдельного разведывательного батальона.

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Трагическое известие сообщила мать павшего воина Елена Орлова в Facebook. "Мой сын, мой ребенок, мое все... на щите", – написала она.

"Прокляты все, все, кто живет в той стране!!! И не будет им прощения! Никому!", – так украинка высказалась о гражданах страны-агрессора РФ.

Именно Андрей Орлов осенью прошлого года поднял украинский флаг в освобожденной от врага Снигиревке Николаевской области. Также он был первым награжден за деоккупацию Херсона, за что получил звание Героя Украины.

"Еще в сентябре он проявил чрезвычайную храбрость и результативность в боях на Херсонщине. Был ранен, выздоровел. Вернулся на передовую. И уже 10 ноября в составе разведывательного отряда участвовал в освобождении Снигиревки. Именно он поднял украинский флаг над зданием районной администрации", – сказал тогда президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожском направлении погиб командир 2-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона в/ч А4674 Александр Наумов. Защитник был родом из Нетешина Хмельницкой области.

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