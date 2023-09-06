Ему навсегда будет 21: на Запорожском направлении погиб командир батареи САУ Александр Наумов из Нетешина. Фото

Украина снова потеряла своего героя в российской войне. На Запорожском направлении погиб командир 2-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона в/ч А4674 Александр Наумов.

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Защитник был родом из Нетешина Хмельницкой области. Трагическое известие сообщает издание Нетешин.Citу (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бойцу был всего 21 год. Известно, что военный погиб 30 августа вблизи населенного пункта Малая Токмачка на Запорожском направлении.

"Просим громаду не быть равнодушными и встретить нашего Героя в 10:30 возле "Хуторка". Траурный кортеж будет двигаться к "Хуторку", дальше – по улице Старонетешинской, по улице Снегири, к дому N18, где жил Воин. А потом – по улице Снегири, по проспекту Независимости, проспекту Героев Украины до площади перед зданием исполнительного комитета, где состоится прощание громады с Александром Наумовым. Воздать честь Воину-Герою – обязанность каждого из нас", – отметили в исполнительном комитете.

Прощание с воином состоится в четверг, 7 сентября, в 11:00 в Нетешине. В связи с потерей 7, 8 и 9 сентября на территории Нетешинской городской территориальной громады объявляется трехдневный траур.

"Исполнительный комитет обращается с просьбой к руководителям учреждений, предприятий и организаций территориальной громады приспустить государственные флаги на зданиях в эти траурные дни. Вечная память и слава Герою", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб 22-летний доброволец из Соединенного Королевства Сэм Ньюи. Иностранец прибыл в нашу страну в первые недели после вторжения российских войск, чтобы присоединиться к воинам ВСУ.

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