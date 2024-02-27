Был 'под хмельком': на Киевщине водитель легковушки врезался в автобус, среди пострадавших есть ребенок. Фото

На Киевщине в Броварском районе нетрезвый водитель легкового авто врезался в автобус. Пострадали четыре человека, среди них есть ребенок.

Об этом сообщает региональная полиция. Отмечается, что авария произошла еще в воскресенье, 25 февраля, но известно о ней стало только сейчас.

"Четыре человека, среди них – 4-летний мальчик и 17-летняя девушка пострадали в аварии, которая произошла вечером 25 февраля в селе Требухов", – сообщили правоохранители.

По предварительным данным, 60-летний водитель Subaru не учел скорость движения и дорожную обстановку. Мужчина не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом, который двигался впереди и отъезжал от остановки.

Также установлено, что водитель Subaru находился в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови 1.17 промилле. Следователи, по факту совершенного ДТП, сообщили водителю о подозрении (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Ранее стало известно о том, что в понедельник, 26 февраля, в Обуховском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Автобус с людьми взлетел в кювет.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области легковушка на скорости выехала на встречную полосу, съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Старые Петровцы Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. К сожалению, в результате ДТП один из водителей погиб на месте, а второй – скончался в больнице.

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