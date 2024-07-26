Был поражен комплекс С-300: появилось спутниковое фото последствий атаки на базу оккупантов в Новостепном в Крыму
В результате недавней атаки по военной базе в селе Новостепное в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма был поражен комплекс С-300. Отмечается, что комплекс находился в развернутом состоянии.
Соответственно, С-300 был рабочий или его восстанавливали для дальнейшего использования. Об этом сообщили в Telegram-канале CyberBoroshno.
Также в сети показали спутниковые фото последствий атаки на базу.
Как сообщал ранее Telegram-канал "ASTRA", ВСУ в воскресенье около 7 утра нанесли удар по населенному пункту Новостепное. Военную базу атаковали 4 ракетами ATACMS. В результате чего была повреждена военная техника.
Аналитики "CyberBoroshno" установили, что был поражен зенитно-ракетный комплекс С-300. Сообщается, что на территории объекта был установлен радар типа 9С19, три пусковые установки типа 9А84, одна пусковая установка типа 9А83.
Ранее сообщалось, что во временно захваченном войсками России Крыму в ночь на пятницу, 26 июля, раздались взрывы. Их было слышно в районе Евпатории и Новофедоровки, где расположен военный аэродром армии РФ "Саки", а также в Симферополе.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Захватчики пожаловались на атаку БПЛА по украинскому полуострову. В сети писали о поражении воинской части.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!