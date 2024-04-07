Был преданным патриотом: от ранений на фронте погиб командир взвода с Прикарпатья

Домой "на щите" возвращается защитник Украины Игорь Ганущак из города Коломыя Ивано-Франковской области. Он был командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Военнослужащий Вооруженных сил умер 5 апреля в результате ранений. Трагедию подтвердил мэр Коломыи Богдан Станиславский на своей странице в Facebook.

"Выражаю соболезнования родным, близким и всем, кто знал Игоря. Коломыйская громада разделяет это горе с вами. Вечная память и уважение нашему защитнику", – написал городской глава.

В комментариях знакомый воина Николай Савчук назвал Ганущака Героем. "Был настоящим патриотом, культурным и образованным человеком, ходил в церковь, любил людей и мир", – рассказал пользователь сети.

"Невероятный Человек, искренний украинец, преданный патриот, ревностный христианин, смелый защитник, отважный Герой… Боже, как мы будем жить на нашей улице без нашего дорогого Игоря… Невыразимая боль", – написала соседка военнослужащего Елена Сербенюк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На востоке Украины погиб 41-летний воин Андрей Галат из Полтавской области. Имея за плечами опыт боев на Донбассе, в 2022 году мужчина во второй раз пошел на службу.

– В Черкассах 5 апреля простились с воином-пулеметчиком Евгением Скрипченко, павшим на Донетчине вследствие атаки БПЛА на автомобиль. Герой был родом из российского Краснодарского края, однако отдал жизнь в борьбе за свободную Украину.

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