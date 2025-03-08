'Был преданным сыном Украины': в боях Донецкой области погиб молодой защитник с Полтавщины. Фото

Защищая Украину, погиб защитник с Полтавщины Сергей Близнюченко. Свой последний бой воин 1996 года рождения принял на Донецком направлении 22 февраля.

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О потере сообщили в Белицкой территориальной громаде. Там подчеркнули, что молодой воин отдал свою жизнь, защищая родную землю и свой народ.

"Горькая потеря для Белицкой громады… 22 февраля 2025 года, преданный воинской присяге на верность украинскому народу, исполняя воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, на передовой в Донецком направлении погиб наш земляк Сергей Близнюченко, 1996 года рождения, уроженец села Свичкаревое Белицкой громады", – отмечено в сообщении.

Гибель молодого воина его земляки назвали "потерей, которую не передать словами".

"Сергей отдал свою жизнь, защищая Родину, своих родных и каждого из нас. Он был настоящим воином, мужественным и преданным сыном Украины. Похороны Героя состоятся в родном селе Свичкаревое. О дате и времени погребения будет сообщено дополнительно. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Вечная память и слава Герою!" – добавили в громаде.

Напомним, ранее стало известно, что во время ракетного удара РФ по Кривому Рогу 5 марта погиб воин, награжденный "Золотым Крестом". Уроженец Кировоградщины Владислав Меткий вырвался с фронта буквально на несколько дней, чтобы увидеться с семьей. 7 марта ему должно было исполниться 30 лет.

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