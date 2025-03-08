Приехал увидеться с семьей: во время ракетного удара РФ по Кривому Рогу погиб воин, награжденный 'Золотым Крестом'. Фото

Одним из погибших в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу 5 марта стал матрос из Кировоградской области Владислав Меткий. В город с передовой он вырвался на несколько дней, чтобы встретиться с семьей.

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7 марта воину должно было исполниться 30 лет, что в свой день рождения он не дожил два дня. О гибели защитника сообщили в Петровском поселковом совете.

"Вечером 5 марта Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого среди погибших был и военный Меткий Владислав Иванович, матрос, водитель 1 минометного взвода 1 минометной батареи 4 батальона береговой обороны воинской части. Он приехал на несколько дней к семье. 7 марта Владиславу должно было исполниться 30 лет, но теперь навечно ему 29… Пули и взрывы миновали воина на фронте, а дома вражеская смертоносная ракета оборвала такую еще молодую жизнь", – говорится в сообщении

Родился Владислав Меткий 7 марта 1995 года. Образование получил в Криворожском профессиональном строительном лицее и в обособленном структурном подразделении "Индустриальный профессиональный колледж Криворожского национального университета".

В ряды Вооруженных сил воин стал в начале полномасштабного вторжения РФ: он был мобилизован 14 марта 2022 года.

"За время прохождения военной службы Меткий Владислав Иванович зарекомендовал себя грамотным, дисциплинированным и исполнительным военнослужащим. К выполнению служебных обязанностей относился с высоким уровнем ответственности. Имел хорошо развитые волевые качества. Поставленные задачи выполнял охотно. Воин был инициативным, организованным, самостоятельным, вежливым, добрым, настойчивым в достижении намеченных целей", – отметили в Петровском поселковом совете.

Мужество и доблесть Владислава на поле боя были отмечены государственными наградами: он награжден почетным нагрудным знаком "Золотой Крест" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и отличием "За заслуги".

"Не стало ответственного семьянина и военного, который добросовестно исполнял свои служебные обязанности. Не стало жизнерадостного человека, человека с большим сердцем и доброй душой. Владислав всегда был рядом, даже в самых трудных жизненных ситуациях. Его сила воли всегда вдохновляла, а доброта придавала веры в людей. У погибшего защитника осталась жена Ольга. Склоняем головы в скорби перед верным сыном Украины. Петровский поселковый совет выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – отметили в поселковом совете.

На малой родине Владислава Меткого встречают 8 марта. Построение живого коридора состоится в 09.30 от КНП "Петровская центральная больница" до памятного знака "Танк". Вечный покой воин обретет на кладбище в селе Искровка.

Удар, который Россия нанесла по Кривому Рогу 5 марта, оборвал жизни пяти человек. Еще более 30 получили ранения, среди пострадавших – двое детей. Россияне разрушили гостиницу, разрушениям подверглись 32 дома, 11 объектов бизнеса, Дворец культуры, больница, 2 детских сада, 2 гимназии, учебно-реабилитационный центр, админздания, автомобили.

Напомним, накануне стало известно, что на фронте погиб комбат 37-й бригады морской пехоты Владимир Стогний. Свой боевой путь он начал в 2015 году.

После начала полномасштабного вторжения России Владимир Стогний служил в рядах 60-й отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведывательного взвода. Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и во время обороны Бахмута, неоднократно спасал побратимов, вынося раненых на плечах с поля боя, сам также был ранен во время одного из многочисленных боев.

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