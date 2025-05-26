'Был страшный грохот': жители Староконстантинова рассказали о вражеской атаке и ее последствиях. Видео

В ночь на 26 мая жители Староконстантинова, что в Хмельницкой области, проснулись от мощных взрывов. Российские "Шахеды" снова атаковали город, напугав людей до дрожи. Несмотря на отсутствие пострадавших, ночь запомнится надолго – ее называют одной из самых страшных.

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В комментарии украинским СМИ староконстантиновцы признаются, что ночь была действительно страшной. В небе над городом гудели дроны, а взрывы раздавались один за другим. Люди просыпались от мощных звуков и бежали прятаться в укрытия или коридоры. Страх, паника и бессонная ночь – так коротко описывают события очевидцы.

Одна из жительниц вспоминает, как беспилотники пролетали прямо над ее домом.

"Напугалась так, что думала – лопну. Как гахнуло – это что-то страшное было. Еще такого я не слышала", – рассказала женщина.

Другая жительница, Евгения, не скрывает возмущения из-за российской агрессии. Она до сих пор не может оправиться от пережитого.

"Чтобы они сквозь землю провалились... Мы же к ним не пришли – это они к нам. А еще говорят, что украинцы злые... Мы виноваты только в том, что себя защищаем", – говорит она.

Многие жители считают, что ночная атака была одной из самых масштабных за последнее время. По их словам, небо было покрыто "роем" беспилотников.

"Ночью был страшный грохот. "Шахэды" летали, как пчелы – не знали, куда прятаться. Потом страшный свист – побило окна, крышу пробило в доме", – рассказывает Лариса.

"Ой, было страшно выйти... Все равно, как рой пчел! Все вместе - по шесть-восемь "шахедов", – добавляет она.

На утро коммунальные службы начали обследовать поврежденные объекты. В первую очередь фиксируют, где нужна помощь – от новых окон до ремонта крыш.

По словам заместителя начальника отдела градостроительства городского совета Сергея Остапюка, уже осмотрели несколько десятков частных домов.

"Повреждения разного характера – выбиты окна, двери, иногда пробиты крыши", – сообщил он.

Староконстантинов не впервые становится мишенью для вражеских атак. Вблизи города расположен военный аэродром, из-за чего обстрелы региона происходят регулярно. Однако город держится и не сдается.

Страна-агрессор Россия под утро 26 мая подняла в небо военную авиацию, в частности стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые обычно осуществляют обстрелы Украины. Впоследствии враг осуществил пуски крылатых ракет. Очень много российских ракет летели на Староконстантинов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ночью 25 мая российская террористическая армия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под ударом оказалась, в частности, Хмельницкая область. Там в результате российских ударов погибло 4 человека. В результате ночных ударов РФ в Хмельницкой области подверглась разрушению гражданская инфраструктура. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

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