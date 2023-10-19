Был светлым человеком и настоящим патриотом: в боях за Украину погиб воин из Каховки

В контрнаступлении по освобождению Украины от российских захватчиков погиб 28-летний уроженец Каховки Херсонской области Алексей Литвиненко. Вместе с побратимами он воевал за свой родной южный регион, здесь же и принял свой последний бой.

Трагическое известие опубликовали в пресс-службе Каховской городской территориальной общины на Facebook. Там выразили соболезнования всем родным молодого защитника, который навсегда останется в памяти только с положительной стороны.

"Светлый, отличный человек, настоящий патриот и надежный товарищ", – со скорбью пишут знакомые Алексея.

Тело воина будет доставлено в родную Каховку для прощания с родственниками, соседями, друзьями детства. А затем со всеми почестями его похоронят в Киеве – столице страны, за которую Алексей отдал самое дорогое.

Видео дня

Вечная память и честь мужественным защитникам Украины!

Как сообщалOBOZ.UA, на Бахмутском направлении погиб уроженец поселка Голованевск Кировоградской области Роман Непотенко с позывным "Потап". До полномасштабной войны он жил в Киеве.

В одной из горячих точек фронта погиб воин ВСУ Андрей Шницар. Он родом со Львовщины. Один из братьев Героя сейчас тоже воюет.

Также за Украину отдал жизнь воин из Харьковской области Виталий Волненко. Он добровольцем пошел на фронт в самом начале полномасштабного вторжения, освобождал Харьковщину и Луганщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!