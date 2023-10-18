'Проклятая война уносит лучших': в боях под Бахмутом погиб защитник из Кировоградщины. Фото

На войне с российскими захватчиками на Бахмутском направлении погиб уроженец поселка Головановск Кировоградской области Роман Непотенко с позывным "Потап". До полномасштабной войны он жил в Киеве, но свой последний земной путь завершит среди своих земляков.

Они проведут Романа со всеми почестями уже завтра, 19 октября. Об этом сообщили в поселковом совете на Facebook.

"Роман Непотенко в 2022 году был призван в ряды ВСУ. Был стрелком, помощником гранатометчика II стрелкового отделения I стрелкового взвода I стрелковой роты II стрелкового батальона воинской части А0989. В начале 2023 года получил тяжелое ранение. После выздоровления снова вернулся в строй", – написали в эпитафии.

Известно, что защитник погиб 13 октября в результате вражеских минометных обстрелов в районе населенного пункта Григоровка Бахмутского района Донецкой области. "Потап" был верен присяге украинскому народу до последнего вздоха.

"Проклятая война забирает лучших. Пусть светлая память о Романе навсегда останется в сердцах всех, кому посчастливилось знать этого прекрасного человека. Пусть его искренняя улыбка навсегда останется в нашей памяти. Вечная слава преданному сыну Украины", – заключили в некролооге.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, в результате боев за свободу нашей страны погиб житель города Фастов Киевской области Артур Павленко. 31-летний специалист по информационным технологиям стал на защиту родной земли еще в первые дни полномасштабного вторжения.

Также за Украину отдал жизнь воин из Харьковской области Виталий Волненко. Он добровольцем пошел на фронт в самом начале полномасштабного вторжения, освобождал Харьковщину и Луганщину.