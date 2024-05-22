'Был тем, за кем идут без страха': на фронте погиб тренер спортивной школы из Запорожья. Фото

В боях против российских оккупантов на фронте погиб известный тренер детско-юношеской спортивной школы "Спас" Василий Прокопенко. Он встал на защиту Родины после начала полномасштабного вторжения и был офицером Запорожской бригады терробороны.

О тяжелой потере сообщили на странице Facebook международного фестиваля обычной культуры "Живой огонь". Его вспоминают как уникального, удивительного человека, образца, козака-характерника.

"Честь была тебя знать, быть рядом с тобой в этой жизни! Вечная слава за твои казацкие военные подвиги. Низкий поклон тебе за воспитание молодого поколения, за патриотов, которые продолжат твое дело на этой святой земле. Ты засеял поле и оно даст качественный урожай!" – отметили на странице фестиваля.

В сети называют Прокопенко лицом украинского казачества и безкорыстным, безотказным человеком.

"Это ужасная потеря не только для семьи, не только для Украины, это потеря для этой Вселенной, потому что Василий действительно уникален. Кто хоть раз в жизни его встречал это подтвердит. Это смесь любви, добра, силы и разума. Всю жизнь он работал для Украины и для наших детей", – написала в Facebook пользователь Вита Приймак.

Побратим и товарищ погибшего Героя Святослав Бойко рассказал, что Прокопенко всегда учил детей быть людьми и достойными украинцами.

"Он был тем, за кем идут без страха. Вокруг него сплочались люди, он излучал уверенность и спокойствие. Он был Воином и сражался до последнего вздоха", – отметил Бойко.

"Это тренер моего старшего сына. Он был почти святой. Работал за копейки. Горел своим делом. Я всегда посмеивался, что он считает себя казаком. А сейчас понимаю, что он им и был", – написал в Facebook пользователь Аркадий Сладков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В результате вражеского минометного обстрела на фронте погиб военный из Ирпеня Киевской области Денис Фесюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 мая.

– Также на фронте погиб воин из Винницы Денис Слободянюк. Эколог по образованию и по специальности он присоединился к ВСУ и защищал родную землю.

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