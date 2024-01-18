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Был украден оккупантами: всплыли новые детали о затонувшем в Крыму сторожевом корабле

Марина Погорилко
War
1 минута
14,9 т.
Был украден оккупантами: всплыли новые детали о затонувшем в Крыму сторожевом корабле

Сторожевой корабль "Тарантул", затонувший у берегов временно оккупированного Севастополя, российская армия украла во время захвата Крыма в 2014 году. Захватчики активно использовали судно в боевых целях.

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Об этом сообщили в Telegram активисты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Также на канале показали фото "Тарантула", сделанное в Крыму в 2012 году.

Был украден оккупантами: всплыли новые детали о затонувшем в Крыму сторожевом корабле
Был украден оккупантами: всплыли новые детали о затонувшем в Крыму сторожевом корабле

Напомним, утром 18 января партизаны сообщили, что выявили очередную потерю РФ во временно оккупированном Крыму. У берегов Севастополя затонул сторожевой корабль проекта 205П россиян "Тарантул". Вероятно, судно подбили морские дроны во время атаки на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

Был украден оккупантами: всплыли новые детали о затонувшем в Крыму сторожевом корабле

Сейчас судно находится на пристани бухты "Графская". Активисты "Атеш" заверили, что постепенно выгонят с украинского полуострова оккупационную армию и восстановят справедливость.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 января Силы обороны Украины поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 был уничтожен, а Ил-22 – поврежден.

– Позже в сети опубликовали список российских военных, ликвидированных ударами ВСУ по бортам А-50 и Ил-22. Среди погибших оккупантов есть полковник, подполковник и два майора, а также военнослужащие младше по званию.

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