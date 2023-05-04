Был 'Урал' и не стало: артиллерия 95-й бригады дала прикурить оккупантам. Видео

У украинских артиллеристов 95-й десантно-штурмовой бригады утро начинается не с кофе, а с уничтожения вражеской техники. В этот раз бойцы разбили в дребезги грузовик "Урал", боевую машину десанта и внедорожник из БК окупантов.

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Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ. Артиллеристы обнародовали видео, снятое с боевого дрона (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали украинские защитники, "Урал" подвозил провизию оккупантам, но наши бойцы оставили врага и без еды, и без грузовика.

Также украинские артиллеристы точным ударом попали в боевую машину десанта, а следующим выстрелом уничтожили внедорожник, который вез боеприпасы оккупантам.

"Еще их БМД застрял в украинском черноземе, нам пришлось "помочь" ему. Затем внедорожник вез боеприпасы оккупантам, но одним выстрелом уничтожили машину вместе с БК, поэтому горит так хорошо!", – рассказал Роман, артиллерист 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее артиллеристы отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной Луганской области. Наши защитники продемонстрировали отработку по вражеским целям из гаубиц Д-30.