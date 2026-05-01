'Был в аду, взрывалось все': мужчина рассказал, как чудом спасся во время удара России по Днепропетровщине. Видео

Россия 30 апреля атаковала Днепр, убив женщину и ранив 18 человек. Раненых могло быть и больше, но некоторым посчастливилось отделаться испугом.

Видео дня

Среди уцелевших, хотя и напуганных – человек по имени Иван, который считает свое спасение чудом и говорит, что побывал в настоящем аду. Рассказ мужчины опубликовал местный телеканал D1.

Что известно

Иван работал в магазине, изуродованном вражеским ударом. В день атаки он был на работе. Говорит: слышал звук двигателя российского дрона, а дальше же – начался ад.

"Здесь горели бочки, взрывалось все... Я в аду был, я не знал, что мне делать. Спасло меня то, что на меня упал металл (от повреждений обломками мужчину прикрыл "щит" из куска металла, обвалившегося в результате взрыва. – Ред.)... Торговал же здесь я. Спасло меня. Вот я и жив. Я успел сумку схватить. Мобилка там осталась, все сгорело", – рассказал Иван.

Журналисты встретили мужчину на месте удара. Когда его спросили о пережитом, он начал креститься и благодарить Бога за то, что выжил.

"Женщину ищу. Она переживает, что я сгорел здесь, в аду", – объяснил Иван.

Мужчине травмировало пальцы. Однако он убежден, что это – мелочь по сравнению с тем, что могло с ним произойти. И говорит: надо радоваться тому, что до сих пор жив.

Как писал OBOZ.UA, накануне Россия нанесла удар по Днепру.

На месте попадания произошел пожар. Уничтожены автобус и легковые авто, несколько автомобилей изуродованы. Повреждения получили магазин и многоквартирный дом. В результате атаки пострадали 18 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!