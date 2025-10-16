Был виден дым: в Кстово под Нижним Новгородом поражен НПЗ. Фото
В городе Кстово Нижегородской области РФ 16 октября был поражен НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Предварительно, с "бавовной" познакомилась установка Л-24/300.
Она, как отметили OSINT-исследователи проекта "КіберБорошно", осуществляет гидроочистку 24 тонн сырья в час, соответственно – до 300 тысяч тонн в год. Фотографии из Кстово с черным дымом над заводом подтверждают попадание.
Координаты Л-24/300: 56.095977, 44.157499
"Уничтожение средств производства топлива уже привело к существенному дефициту, социальному давлению и необходимости значительно увеличивать субсидирование топливного сектора. На заправках в России с каждым ударом дефицит растет", – отметили авторы "КіберБорошна".
Тем временем в местных пропагандистских пабликах звук взрыва утром 16 октября пытались выдать за "переход самолета на сверхзвук". Правда, в комментариях многие высказали несогласие с этой версией.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– В ночь на 16 октября взрывы также гремели в Волгоградской области. Известно о поражении подстанции ЛЭП "Балашовская" в Новониколаевском районе.
– Дроны-камикадзе также атаковали Саратовскую область РФ. Многочисленные взрывы слышали в Саратове, Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации, а также в других населенных пунктах.
– В целом ночью в четверг из-за опасности атак БПЛА прием и выпуск самолетов приостанавливали в аэропортах Самары, Тамбова, Саратова и Волгограда.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!