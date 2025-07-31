'Был взрыв, она плакала': муж беременной Дианы Кошик, которая погибла из-за удара по Каменскому, рассказал о последнем разговоре с ней. Фото

Муж 23-летней Дианы Кошик, которая погибла на седьмом месяце беременности в результате удара РФ по Каменскому Днапропетровской области, говорит, что до последнего не верил в смерть любимой. В момент прилета он говорил с ней по телефону.

Диана позвонила ему около двух ночи и сказала, что идет в укрытие, рассказал муж погибшей Александр "Суспільному". Внезапно связь с ней оборвалась.

"Она сказала, что был взрыв, я слышал, что она плакала. Она выскочила на улицу, я услышал, что у нее телефон выпал из рук – ударился в землю. Я ее звал и не дозванивался. Начал перезванивать не один раз, так и не дозвонился. Какой-то потом мужчина поднял трубку, говорю: "Кто это? Где моя жена?". Он говорит: "Ее нет, телефон возле нее", – рассказал мужчина.

Александр сразу же поехал в больницу, где находилась Диана. В смерть любимой не верил до последнего, пока не почувствовал запах дыма вблизи медучреждения, говорит мужчина.

"Побежал туда, никто не знал, где она. Сказали только, что две раненых беременных, одна погибла. Одну раненую нашел, ко второй в "скорую" заскочил, вижу, что не моя. Потом вижу погибшую. Узнал ее по тапочкам. Подбежал к ней, это самые страшные минуты в моей жизни", – сказал он.

По словам Александра, ребенок был мечтой Дианы. Удар РФ убил ее вместе с нерожденным сыном.

"Она делала все для того, чтобы родить здорового малыша, но не получилось. Рашистские твари сделали все, чтобы этого не произошло. Больше всего она мечтала родить ребенка. Чтобы у нас была семья из трех человек", – рассказал муж.

31 июля Диану проведут в ее последний путь.

Диана Кошик жила в селе Аулы недалеко от Каменского, сообщают украинские СМИ. Староста Ауловского округа Александр Топка сказал журналистам, что из-за боли, которую причинили россияне целому селу, сложно комментировать гибель этой светлой женщины.

"Диана работала в местном магазине, поэтому ее знало все село. Это был очень хороший человек, всегда готовый откликнуться. У нас траур на все село. Завтра привезут тело, послезавтра запланированы похороны на местном кладбище", – говорит староста.

По его словам, муж Дианы – в тяжелом состоянии из-за гибели жены и нерожденного ребенка.

"Это молодой парень, ему около 25 лет. Его моральное состояние катастрофическое", – сказал чиновник.