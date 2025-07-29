Оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине: два человека погибли, среди раненых – беременная женщина. Фото
Ночью 29 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Каменскому в Днепропетровской области. Вследствие атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения, в том числе беременная женщина.
Целью вражеской атаки стали медицинские учреждения – роддом и отделение городской больницы. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Последствия российского террора
По информации областной администрации, вследствие российского удара в Каменском частично разрушено неэксплуатируемое трехэтажное здание. Также были повреждены медучреждения: родильное и отделение городской больницы.
Жертвами российских террористов стали два человека. Еще пятеро людей получили ранения. Состояние двух женщин тяжелое, одна из них беременная. Три пациента в состоянии средней тяжести.
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