Оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине: два человека погибли, среди раненых – беременная женщина. Фото

Ночью 29 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Каменскому в Днепропетровской области. Вследствие атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения, в том числе беременная женщина.

Целью вражеской атаки стали медицинские учреждения – роддом и отделение городской больницы. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Последствия российского террора

По информации областной администрации, вследствие российского удара в Каменском частично разрушено неэксплуатируемое трехэтажное здание. Также были повреждены медучреждения: родильное и отделение городской больницы.

Жертвами российских террористов стали два человека. Еще пятеро людей получили ранения. Состояние двух женщин тяжелое, одна из них беременная. Три пациента в состоянии средней тяжести.

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