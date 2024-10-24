Был завербован дистанционно: СБУ задержала агента РФ, помогавшего врагу прорываться в Мирноград. Фото

В Донецкой области задержали очередного агента, который помогал российской армии прорываться в Мирноград. Предатель способствовал оккупантам в подготовке боевых операций на Покровском направлении.

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За сотрудничество с оккупантами мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным контрразведки Службы безопасности, 25-летнего местного жителя военная разведка России завербовала дистанционно. Для выполнения поставленных задач фигурант обходил Мирноград и его окрестности, где скрыто фиксировал локации укрепрайонов и огневых позиций украинских войск.

Полученные разведданные агент мессенджером присылал "связному" – еще одному предателю, воюющему в рядах росгвардии на восточном фронте. Кроме военных координат агент передавал геолокации энергообъектов, которые снабжают светом Покровский район.

Сотрудники СБУ установили местонахождение корректировщика и задержали его во время контрдиверсионных мер. У него изъят мобильный телефон с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу России. Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда регулярно оставлял свои прокремлевские комментарии в чатах российских Telegram-каналов.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, российские террористы 22 октября сбросили КАБ на пятиэтажку в Мирнограде Донецкой области. В результате атаки на жилмассив города один человек погиб, трое получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия во время наступательных операций на Краматорском направлении продолжает использовать тактику выжженной земли. Захватчики атакуют город Часов Яр всеми возможными видами вооружений.

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