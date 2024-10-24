'Город-призрак': в сети показали, как сейчас выглядит Часов Яр, за который идут ожесточенные бои. Видео с высоты

Российская террористическая армия во время наступательных операций на Краматорском направлении продолжает использовать тактику выжженной земли. Захватчики атакуют город Часов Яр всеми возможными видами вооружений.

Видео дня

Вследствие постоянных обстрелов город, в котором до войны проживали более 10 тыс. человек, превратился в руины. Видео с уничтоженного города показали бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Военнослужащие отметили, что путинская армия продолжает яростно атаковать город всеми возможными видами вооружений и пытается продавливать оборону ВСУ штурмовыми группами в районе канала Северский Донец – Донбасс.

Подразделения 24-й ОМБр имени короля Даниила вместе с побратимами из других соединений противостоят десантно-штурмовым и мотострелковым подразделениям оккупационной армии. В свою очередь город постоянно подвергается атакам артиллерией, авиацией и дронами.

На видео бойцы показали центральную часть города и кирпичный завод. Предприятие в Часовом Яру полностью уничтожено. Большая часть домов и сооружений в центре города превратились в руины.

Напомним, оккупационная армия продолжает активное наступление на Краматорском направлении и пытается захватить Часов Яр. При этом захватчики используют привычную для себя тактику террора и ровняют город с землей.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России готовятся усилить давление в направлении города Часов Яр Донецкой области. Сейчас враг перебрасывает туда подкрепление.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Часовом Яру остается сложной. Однако пока в ВСУ официально не подтверждают продвижение российских оккупационных сил, поскольку они могут носить временный характер.

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