'Имеет тенденцию к ухудшению': в ВСУ рассказали о ситуации в Часовом Яре. Карта

Ситуация в Часовом Яре остается сложной. Однако пока в ВСУ официально не подтверждают продвижение российских оккупационных сил, поскольку они могут носить временный характер.

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Об этом в эфире Общественного сообщил представитель прессслужбы 24 ОМБр имени короля Даниила Андрей Полухин. Он подчеркнул, что Силы обороны Украины контролируют логистические пути, уничтожают технику российской армии и наносят удары по всему, что приближается к их позициям.

"Ситуация в Часовом Яре сложна и имеет тенденцию к ухудшению. Наши ребята держат оборону насколько это возможно. О продвижении врага (армии РФ — ред.) еще официально мы не можем заявлять, поскольку эти продвижения могут быть временными, потому что мы контролируем логистические пути и место продвижения, любой путь к нашим позициям нашими дронами, артиллерией", – сообщил Полухин.

Он отметил, что бывают случаи, когда российские войска могут пересекать канал Северский Донец — Донбасс.

"Враг может заскочить за канал, заскочить на одну, вторую, третью позиции, потом он там и заканчивается. Подмога не приходит, потому что наши ребята начинают отрабатывать по всему, что движется к нашим позициям. И забирают обратно позиции, забирают обратно территории, закрепляются по каналу Северский Донец", – сказал военнослужащий.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает активное наступление на Краматорском направлении и пытается захватить Часов Яр. При этом захватчики используют привычную для себя тактику террора и сравнивают город с землей.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России готовятся усилить давление в направлении города Часов Яр Донецкой области. Сейчас враг опрокидывает туда подкрепление.

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