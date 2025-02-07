Был завербован в тюрьме: в Украине ликвидировали оккупанта, убившего топором свою семью

В Украине на фронте был ликвидирован оккупант из Брянской области Игорь Чемис. Он был завербован в российскую армию из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство своей семьи.

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Своих мать, деда и брата оккупант зарубил топором в 2005 году: причиной для убийства стал отказ родственников в очередной раз давать ему деньги на подарки для сожительницы. Об этом сообщает "Медиазона".

"На войне в Украине погиб 39-летний уроженец Брянской области Игорь Чемис, осужденный по делу об убийстве своей семьи в 2005 году, обнаружила "Медиазона". Администрация Стародубского округа опубликовала некролог Чемиса еще в июне 2023 года. "Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операциие. Чемиса похоронили на Ильинском кладбище в Стародубе", – отмечено в сообщении.

Журналисты изучили утекшие в сеть базы данных и подтвердили, что Чемис действительно был осужден за убийство. В частности, в 2019 и 2021 году он получал зарплату в брянской исправительной колонии №1, где, судя по всему, отбывал наказание и откуда был завербован на войну.

Преступление, за которое будущий "герой СВО" угодил за решетку, в свое время даже удостоилось отдельного выпуска в одной из посвященных уголовным делам телепроектов в РФ. Выпуск носил красноречивое название "Адский сынуля".

Авторы программы тогда рассказывали, что в 2005 году Чемис вернулся из армии после срочной службы, однако не захотел искать работу, предпочтя жить на деньги, которые ему давала пожилая мать. Чуть позже на плечи матери он подсадил и свою новую подругу по имени Татьяна, с которой они начали жить отдельно.

"Деньги на аренду и на подарки Татьяне Чемис, как сказано в программе, тоже просил у матери. Постепенно просьбы сына начали тяготить ее и пожилого деда Чемиса с первой группой инвалидности. Однажды юноша снова пришел за деньгами, дед отчитал его и Чемис набросился на него с топором. Мать и младшего брата, ставших свидетелями убийства, он тоже зарубил. После этого Чемис похитил ценные вещи из семейного дома, включая чайный сервиз из фарфора. Его молодой человек подарил родителям Татьяны на помолвку", – описали обстоятельства преступления в "Медиазоне".

На свободе убийца оставался недолго: вскоре его задержали, он дал признательные показания и по приговору суда отправился в тюрьму на 23 года. Авторы выпуска, посвященного убийству, тогда задавались вопросом: "Хватит ли этого времени, чтобы нелюдь осознал, что он наделал?", даже не подозревая, что недалек тот час, когда подобных нелюдей в РФ будут возводить в ранг "героев" в промышленных масштабах.

Напомним, ранее стало известно, что на Курщине ликвидировали российского вице-губернатора, "героя ДНР" Сергея Ефремова. Он принимал участие в войне против Украины с 2022 года.

Также сообщалось, что утром 3 февраля, в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые Паруса". Пострадали пять человек, был ликвидирован горловский "авторитет" Армен Саркисян. Также оказалось, что среди пострадавших – экс-охранник Януковича и бывший топ-силовик из Крыма.

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