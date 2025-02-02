На Курщине ликвидировали российского вице-губернатора, 'героя 'ДНР' Сергея Ефремова

В Курской области РФ "денацифицирован" вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов: его авто подорвалось на мине. Он принимал участие в войне против Украины с 2022 года и командовал сформированным в Приморье "добровольческим отрядом "Тигр".

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За причастность к убийствам украинцев Ефремов получил красноречивую "метку" – звание "героя ДНР". О ликвидации Ефремова сообщил его непосредственный начальник, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Возвращаясь с боевого задания, погиб Сергей Ефремов, командир добровольческого отряда „Тигр", — заявил Кожемяко.

Российские СМИ пишут, что должность вице-губернатора по внутренней политике Ефремов заняв в феврале 2024 года. До этого он был вице-мэром Уссурийска.

Еще летом прошлого 2022 года Ефремов возглавил добровольческий отряд "Тигр", сформированный на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота – той самой, что отличилась особыми зверствами и казнями военнопленных украинцев. В обязанности Ефремова, по словам губернатора Приморского края, входило "обеспечение связи тыла и фронта".

За участие в оккупации украинской Донетчины Ефремов получил звание "героя ДНР".

Оккупант был задействован в агрессивном вторжении России на Донетчину. А с августа 2024 года он со своим отрядом принимал участие в боях с Силами обороны Украины на территории Курской области РФ.

Кожемяко не рассказал, как именно умер 51-летний чиновник. Однако некоторые российские паблики пишут, что он погиб вследствие подрыва авто на мине 2 февраля. Вместе с ним был ликвидирован еще один офицер ВС РФ.

Напомним, ранее в этот день главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что ВСУ за месяц обезвредили 15 тыс. российских захватчиков только на Покровском направлении. Безвозвратные потери врага на самом горячем участке фронта составили около 7 тыс. человек.

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