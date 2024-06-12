Была награждена "Золотым крестом": на фронте погибла боевой медик из Запорожья
Российское полномасштабное вторжение отняло жизнь боевого медика из Запорожья Дарьи Михеевой. Мужественная защитница погибла на Купянском направлении на передовой во время выполнения боевого задания.
Ее жизнь оборвалась 9 июня. О потере сообщила сестра погибшего медика Татьяна Карцидзе в Facebook.
Она отметила, что медик погибла во время выполнения боевого задания в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупационных войск.
"09.06.2024 во время выполнения боевого задания на Купянском направлении погибла боевой медик, младший сержант Михеева Дарья Викторовна", – написала она.
В 2023 году военная была награждена нагрудным знаком "Золотой крест". Прощание с погибшей военной состоится 13 июня в 12:00 в городе Запорожье.
Дарья Михеева родилась 21 июля 1979 года. Училась в школе №75 в Запорожье.
Накануне стало известно, что на передовой погиб боевой медик родом из Киевской области Михаил Димицкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 июня во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Старомайорское Волновахского района Донецкой области. Димицкий был боевым медиком механизированного взвода механизированного батальона.
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