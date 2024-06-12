Была награждена 'Золотым крестом': на фронте погибла боевой медик из Запорожья

Российское полномасштабное вторжение отняло жизнь боевого медика из Запорожья Дарьи Михеевой. Мужественная защитница погибла на Купянском направлении на передовой во время выполнения боевого задания.

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Ее жизнь оборвалась 9 июня. О потере сообщила сестра погибшего медика Татьяна Карцидзе в Facebook.

Она отметила, что медик погибла во время выполнения боевого задания в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупационных войск.

"09.06.2024 во время выполнения боевого задания на Купянском направлении погибла боевой медик, младший сержант Михеева Дарья Викторовна", – написала она.

В 2023 году военная была награждена нагрудным знаком "Золотой крест". Прощание с погибшей военной состоится 13 июня в 12:00 в городе Запорожье.

Дарья Михеева родилась 21 июля 1979 года. Училась в школе №75 в Запорожье.

Накануне стало известно, что на передовой погиб боевой медик родом из Киевской области Михаил Димицкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 июня во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Старомайорское Волновахского района Донецкой области. Димицкий был боевым медиком механизированного взвода механизированного батальона.

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