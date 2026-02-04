Была проведена 'зачистка': Leopard уничтожил остатки российской пехоты на восточных окраинах Гришино. Видео

Украинские воины ликвидировали остатки вражеской пехоты в окрестностях Гришино, что в Донецкой области. После неудачного штурма оккупанты пробрались к населенному пункту и попытались там закрепиться.

По врагу отработал танк Leopard 155-й ОМБр. Кадры разгрома показали в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Что известно

В 7 корпусе ШР ДШВ опубликовали кадры уничтожения экипажем танка Leopard 155-й ОМБр остатков вражеской пехоты на восточных окраинах Гришино.

"В населенный пункт враг сумел пробраться после неудачного механизированного штурма в направлении Гришино, который состоялся на прошлой неделе. Часть россиян пытались закрепиться на восточных окраинах села и в дальнейшем использовать застройку для выхода в тыл украинских подразделений", – рассказали военные.

Защитники из рядов 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской во взаимодействии со смежными подразделениями вовремя обнаружили захватчиков и взялись за их ликвидацию.

"Для уничтожения противника командование 155 ОМБр приняло решение задействовать экипаж танка Leopard 2. Танк нанес поражение по врагу, который скрывался в жилых домах и хозяйственных постройках. Остатки вражеской пехоты, которые прорвались после штурма, — ликвидированы", – резюмировали в 7 корпусе ШР ДШВ.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по данным Генштаба, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 780 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1355 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 40 ракет, 211 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

