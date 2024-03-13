Была реализована сложная комбинированная атака: стали известны подробности охоты на самолет А-50 в Таганроге.

Во время ночной атаки беспилотников 9 марта на авиазавод в российском Таганроге главной целью был самолет А-50 ВКС России, находившийся там на ремонте и модернизации. Для того чтобы его "достать" была разработана сложная комбинированная атака с использованием дронов разного типа и разного их количества.

Подробности охоты на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 в Таганроге рассказал источник OBOZ.UA в разведке.

Для того чтобы попасть в это воздушное судно, нужно было прежде всего обмануть мощную систему его защиты. Именно для этого была реализована сложная комбинированная атака беспилотников, пояснили в разведке.

"Была разработана чрезвычайно интересная комбинированная атака, сложная, с использованием разного количества дронов, дронов разного типа - дронов-ловушек, атакующих дронов - чтобы обмануть мощную систему защиты над этим объектом", - рассказал источник.

А-50 – чрезвычайно важная цель и поэтому оправдывает все затраты, которые были осуществлены для впечатления этого самолета. Его предназначение состоит не только в выявлении целей. Это, по сути, целый командный пункт, который враг применяет для управления истребителями и ударной авиацией при их наведении на конкретные цели, пояснили в разведке.

"Это многофункциональный летающий командный центр, который не только выслеживает украинские средства, но и помогает русским планировать атаку ракетные на Украину", - отметил источник.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 9 марта "неизвестные" дроны массированно атаковали РФ, в том числе досталось авиазаводу в Таганроге, где находился на ремонте А-50. В результате атаки удалось повредить этот самолет.

Разведка Британии оценила последствия удара по российскому самолету А-50 в Таганроге. Там отметили, что потеря россиянами этого воздушного судна, скорее всего, значительно ухудшит ситуационную осведомленность врага.

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