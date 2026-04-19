Силы обороны поразили предприятие ОПК России 'Атлант Аэро' в Таганроге: Генштаб сообщил детали

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение российского предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге. Там проектировали, изготавливали и испытывали дроны типа "Молния" и комплектующие к БпЛА "Орион".

Также поражен ряд других важных объектов оккупантов на ВОТ Украины. Подробности сообщили в ГШ ВСУ.

Поражен завод в Таганроге, где изготавливают дроны для армии РФ

В ночь на 19 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

"Поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника – "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская область, РФ). В результате возник пожар на территории объекта", – отметили в Генштабе.

По данным ГШ ВСУ, "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

Последний – "Орион" – весит около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БпЛА и тому подобное.

"Поражение этого предприятия снизит способности противника по производству БпЛА и ослабит возможности российского агрессора по ударам по гражданским объектам на территории Украины", – отметили в Генштабе.

Другие потери врага

Уже традиционно защитники активно выбивали важные объекты оккупантов на временно оккупированных территориях Украины.

Так, в районе населенного пункта Трудовое на Запорожье поражен склад боеприпасов противника.

Также защитники нанесли удары по складам материально-технических средств россиян в районах населенных пунктов Мангуш, Тополиное и Мариуполь Донецкой области, Смелое Запорожской области, а также сожгли цистерны с ГСМ в районе населенного пункта Новополтавка на Запорожье.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", – отметили в ГШ.

Результаты удара по НПЗ в Туапсе 16 апреля

Появились новые данные о результатах поражения нефтеперерабатывающего завода в районе российского города Туапсе, которое было нанесено 16 апреля.

Ударом повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-12 и резервуары РВС-10000 с воспламенением. На терминале нефтепродуктов повреждено оборудование нефтеналивных причалов, здания и резервуары РВС-10000.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

Как рассказывал OBOZ.UA, 19 апреля в Таганроге после ракетного удара вспыхнул бывший автозавод. Там последние годы делали дроны для армии оккупантов. Тем временем в Туапсе уже несколько суток не могут потушить пожар на НПЗ после атаки Сил обороны Украины.

