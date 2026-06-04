В Генштабе подтвердили поражение сторожевого корабля, порохового завода и складов противника: детали операций

Украинская армия в ночь на четверг, 4 июня, поразила российский сторожевой корабль типа "Светляк", пороховой завод и склады противника. Кроме того, стало известно о последствиях поражения нефтяного терминала "Санкт-Петербург" на острове Кронштадт.

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Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Корабль был атакован в акватории Азовского моря.

Что известно

По информации Генштаба, масштабы поражений корабля пока уточняются. Среди прочего, был атакован пороховой завод "Эластик" в Рязанской области. В результате атаки вспыхнул пожар на площади более 400 м.кв.

В то же время в результате атаки по нефтяному терминалу "Санкт-Петербург" в Кронштадте был уничтожен один резервуар, повреждены шесть резервуаров и две техностакады.

Также подтвержден пожар на складах, площадью более 200 м. кв. на предприятии "Мичуринский завод "Прогресс" в Тамбовской области, где изготавливают военную электронику.

Удалось также поразить пункт сосредоточения боевой техники и вооружения врага вблизи Новоегоровки на Харьковщине, пункт управления противника в районе Очеретино и склад боеприпасов в районе Гринталя в Донецкой области и два склада ГСМ в Симферополе и Мелитополе.

Напомним, удар по Кронштадту стал результатом совместной работы украинских сил глубинного поражения, сообщил Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. К операции были привлечены Силы беспилотных систем, Силы специальных операций, СБУ и ГУР Атакованный объект стал двадцатой нефтяной целью на территории России, пораженной в течение периода с 1 мая по 3 июня.

Ранее OBOZ. UA писал о том, что "Мадьяр" потроллил россиян надписью на БПЛА на фоне атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Роберт Бровди обнародовал фото беспилотника с ироничной надписью о Санкт-Петербурге.

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