Обеспечивал топливом армию РФ: в Генштабе подтвердили поражение Туапсинского НПЗ. Фото и видео

Вчера и в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду важных объектов российского агрессора. Среди прочего, были поражены НПЗ "Туапсинский", средства ПВО, пункты управления и районы сосредоточения российских захватчиков.

Видео дня

Поражение Туапсинского нефтезавода подтвердил Генштаб ВСУ. В свою очередь Osint-сообщество Exilenova+ утверждает, что пожар на НПЗ все еще продолжается, о чем свидетельствуют многочисленные фото- и видеодоказательства.

Подтверждение Генштаба

"Поражен нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский" в Туапсе, Краснодарский край РФ. Этот НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии", – отметили в Генштабе и добавили, что на месте было зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте.

Кроме этого, Генштаб подтверждает поражение в Крыму района сосредоточения тактической группы 15-й отдельной береговой ракетной бригады так называемого черноморского флота россиян (речь идет о БРК "Бастион", расположенном в оккупированном Севастополе).

Также наши воины поразили средства ЗРК "Бук-М2", "Панцирь" и "Оса" на оккупированных частях Украины, в Богатовке Запорожской области, в Феодосии в Крыму и в Водяном в Донецкой области соответственно. А на оккупированной части Херсонщины поражены пункты управления БпЛА противника в районах Вербового и Голой Пристани.

"Пораженаживая сила противника в районах н.п. Родинское и Уютное Донецкой области, а также пункт управления врага в районе Ровнополя Донецкой области", – добавили в Генштабе и пообещали, что "дальше будет".

Поражение в Туапсе

Первые взрывы в этом городе прогремели около 3:00 часов ночи. В целом атака продолжалась вплоть до 6 утра, что подтверждают местные жители.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе в результате падения обломков повреждены 5 частных и один многоквартирный жилой дом. В то же время чиновник решил умолчать об атаке по территории нефтеперерабатывающего завода.

Всего в городе было зафиксировано не менее 9 очагов в разных районах, в том числе, на территориях НПЗ и морского порта. Позже стало известно, что огонь охватил несколько резервуаров и сопутствующую инфраструктуру, обеспечивающую работу порта.

По сообщениям, интенсивность горения со временем возросла, вызвав значительные выбросы черного дыма.

Порт Туапсе считается одним из ключевых для российского нефтяного экспорта в Черноморском регионе, через который проходит значительная доля поставок нефтепродуктов. А Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших и наиболее значимых предприятий нефтяной отрасли России, входящее в состав НК "Роснефть".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!