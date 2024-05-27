Россияне убили 12-летнюю волонтерку, ее маму, которая пела в церкви, и маму военного: что известно о погибших в 'Эпицентре' в Харькове

Обстреливая Харьков, россияне попали в типографию "Фактор-Печать" и строительный гипермаркет "Эпицентр", убив как минимум 23 гражданских, среди которых мама с дочерью и сотрудники типографии.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Переживала за сына-военного, а горе случилось с ней"

23 мая российские войска ударили ракетами С-300 по крупнейшей типографии в Харькове "Фактор-Печать". Одна из ракет попала в само здание, еще две взорвались рядом. В результате погибли семь сотрудников типографии, еще 21 были ранены.

Работники предприятия говорят, что погибли опытные сотрудники. Среди них печатница Татьяна Храпина. У женщины остались мама преклонных лет и взрослые дочь и сын. Он сейчас на фронте защищает Украину.

"Таня все время переживала за него, а горе случилось с ней", – говорит OBOZ.UA одна из ее коллег.

Она вспоминает, что Татьяну на предприятии называли "кошачьей мамой" за то, что она очень любила кошек и всегда их подкармливала. Даже перед выходными обязательно кому-то оставляла пищу для животных, чтобы они не были голодными.

"Таня была очень веселой, и мы все любили ее за ее смех. Она была очень добрая, работящая. Когда мы сдавали смену, то могли с ней часами разговаривать по телефону. Она была преданной "Фактору", работала здесь много лет. Мы с ней работали на станке, сначала она меня учила, потом мы с ней были напарницами. Она очень любила своих детей, всегда волновалась за них", – рассказывает Светлана Афанасьева, сотрудница типографии.

Среди погибших также машинист приклеивающей машины Роман Строгий.

"Очень спокойный, неконфликтный парень, он был специалистом по многим машинам. Мы все не можем поверить, что наших коллег больше нет с нами. Они до сих пор стоят у нас перед глазами", – добавляет Светлана.

Ирина с дочерью оказались под завалами

Не успели харьковчане опомниться от одной трагедии, как 25 мая среди бела дня российские террористы нанесли новый удар. В этот раз по строительному гипермаркету "Эпицентр". В это время там находились посетители и сотрудники магазина.

На месте трагедии обнаружено уже 16 тел погибших, 13 из них уже были идентифицированы.

Среди погибших Ирина Мироненко и ее 12-летняя дочь Мария. В тот день они вместе с мужем Юрием отправились в гипермаркет за покупками. При взрыве мама с дочерью оказались под завалами, Юрий смог выбраться. В настоящее время он находится в больнице.

В семье есть еще старшая, 20-летняя дочь, которая и приехала на место трагедии, когда родные перестали выходить на связь.

Ирина Мироненко работала главным бухгалтером харьковской компании "Стартерок".

"Мы шокированы случившимся. Их старшая дочь до сих пор не может поверить, что мамы и сестры больше нет", – ответили OBOZ.UA в компании.

Ирина работала там с 2020 года. О ней говорят, что она была очень трудолюбивая, делала все и даже больше. Очень добродушная и отзывчивая.

Ирина была верующим человеком, семья посещала УГКЦ, приход Св. Николая Чудотворца. Как написала ее знакомая Ангелина Чуприна, Ирина пела в церковном хоре.

"Ирина всегда будет вспоминаться мне как человек великой веры в сердце, которая не боялась трудностей, а добро делала так непринужденно, с полной отдачей, легко и естественно, что было очевидно, как оно происходит от ее сущности", – написала Ангелина.

"Семья Мироненко – семья волонтеров. Ирина, ее муж и дочь оказывали помощь нуждающимся, помогая при гуманитарном штабе прихода св. Николая Чудотворца в Харькове. Даже 12-летняя Мария помогала в отделе детского питания и гигиены. Ирина, кроме гражданской работы, пела в церковном хоре и почти каждый день посещала литургию.

Ее муж работал в Благотворительном фонде "Каритас Харьков" в проекте по бесплатному восстановлению поврежденного обстрелами жилья в Харькове и области. Также в хоре поет и мама Ирины, а в воскресенье они в храм приводили внучку Ирины – 2-летнюю Елизавету. У Ирины, кроме мужа, остались старшая дочь, внучка 2 лет и мать", – рассказала Ангелина.

Тревоги в Харькове раздаются круглосуточно, а от вылета до удара российской ракеты часто проходит до двух минут. Поэтому ни о каких укрытиях не может быть речи, отмечает Ангелина.

"Сделать Харьков мертвым городом, а людей испуганными, которые целыми днями сидят в подвалах или едут из своего города, – это цель россиян по созданию "серой зоны". Мы научились жить каждый день, каждую минуту, зная, что следующего утра может и не быть. Главное – использовать каждую минуту для добра и помощи другим, а также для приближения нашей победы. Ира и ее семья – пример этого", – подводит итог Ангелина.

Друзья собирают средства на похороны Ирины и Марии, а также на лечение Юрия. Кто хочет помочь, могут сделать это, перечислив средства на карту старшей дочери 5168 7451 1655 8005 Н.Ю. Фаст.