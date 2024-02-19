Были неразлучными друзьями и погибли в один день: в Виннице простились с молодыми Героями из бригады 'Лють'. Фото

В Виннице простились с двумя военными, которые защищали Украину в составе объединенной штурмовой бригады "Лють" и погибли в один день – 14 февраля. Артур (Артем) Иванишин "Депутат" и Вадим Кондратюк "Юрист" были неразлучными друзьями. Обоим было по 23 года.

Как сообщает "Суспільне", прощались с Героями в Церкви Воскресения Христова. Провести в последний путь защитников пришли родные, знакомые, друзья, одноклассники, побратимы, полицейские и горожане.

Люди на коленях отдали последнюю честь защитникам Украины. Похоронили павших на Аллее Славы Героев на Сабаровском кладбище Винницы.

Артем учился на третьем курсе Винницкого торгово-экономического института по специальности "менеджмент". Вадим окончил Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, мечтал стать правозащитником. Оба были волонтерами и членами Винницкого молодежного совета.

"Они были настоящими друзьями, надежными, не разлей вода. Пришли в Молодежный совет в 2017 году совсем юными. Смотрели, знакомились и за короткое время активно начали участвовать в молодежной жизни города, волонтерили, проводили акции. Играли в футбол, волейбол, ездили в лес – проводили военные лагеря, спали в палатках. За это время стали как родные. Были всегда на связи: звонили по телефону, спрашивали, как дела", – рассказал VinSmart Центра Дмитрий Мира.

С началом вторжения в феврале 2022 года друзья вместе вступили в ряды ВСУ, воевали в составе объединенной штурмовой бригады "Лют".

"Мы начали военный путь с ребятами в один день в феврале 2023 года. Вместе проходили обучение в Виннице, затем были направлены в Одессу. Там ближе и познакомились. Ребята занимались дронами, имели опыт аэроразведки. Предложили мне попробовать вместе с ними помогать нашим ребятам – быть их глазами на боевых задачах. Научили меня практически всему: пользоваться крапивой, летать на дронах", – вспоминает собрат погибших "Заяц".

По его словам, когда они попали на ротацию, в то время это было одно из самых тяжелых направлений – Бахмутское.

"Вместе выполняли боевые задания. В самые "горячие" точки, в которые я заезжал – я заезжал с этими ребятами. С ними я был в местах, где действительно чувствовал страх, но от ребят такого никогда не видел", – рассказал "Заяц".

О гибели ребят он узнал во время отпуска – 14 февраля, но не мог в это поверить.

"Я собирал свои вещи, чтобы ехать домой. Так сложилось, что в предыдущий отпуск, в сентябре, я прятал своего лучшего товарища, погибшего в Марьинке. И теперь – снова на похоронах боевых товарищей. Это не просто друзья, это собратья "Мы с ними жили в поле, в домах, находились в окопах. Это ребята с большим сердцем, которые останутся в моей памяти до последних дней. Низкий поклон перед родителями за таких ребят", - сказал "Заяц".

Артем Иванишин и Вадим Кондратюк погибли, выполняя боевое задание в Бахмутском районе. Как рассказала депутат Светлана Яровая, помощниками которой были друзья, в ближайшее время ребята должны были праздновать свадьбу побратима, погибшего вместе с ними.

"В последний раз мы виделись 19 декабря. Передавали им от городского совета помощь – дроны, термогрелки, термосы, и они рассказывали о своих планах. Они вот-вот должны были приехать на свадьбу к третьему парню Игорю, который также из Винницкой области. Они втроем погибли " – сказала она.

Классная руководительница Артема Иванишина Нина Чмиль рассказала, что по паспорту его звали Артур, однако в жизни он называл себя Артемом, поскольку это имя нравилось больше.

"Он всегда был светлым. Как и каждый ребенок в школе, пытался выразить себя, проявить. Это было во всех его поступках. Это человек, внутри которого всегда светило солнце. Сейчас бы хотелось, чтобы он сиял жизнью. Но сегодня мы его провожаем", – сказала педагогиня.

"Мы говорили по-нашему, уличному, Артурчик. Знала его очень давно, с детства. Он всегда был очень вежлив, приносил мне какой-то цветочек. Так, как маленький ребенок, сорвет и приносит. Очень радостный был. Рисунки рисовал, какие хочешь. Говорил, что когда я вырасту, буду большой – куплю самолет и мы обязательно улетим в Америку", – рассказала соседка Раиса Григоренко.

"Это был человек с большой буквы. Он был волонтером. Не такой волонтер, на один раз. А на постоянной основе. Он был очень дружелюбный, умный. Любил нас в классе дразнить. Мы сейчас вспоминаем это и хотим просто поблагодарить его, что мы знали такого человека. И сказать родителям очень спасибо, за такого героя", – сказала одноклассница Артура Дарья Дорофеева.