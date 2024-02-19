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Были неразлучными друзьями и погибли в один день: в Виннице простились с молодыми Героями из бригады "Лють". Фото

Анна Паскевич
War
5 минут
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Были неразлучными друзьями и погибли в один день: в Виннице простились с молодыми Героями из бригады 'Лють'. Фото

В Виннице простились с двумя военными, которые защищали Украину в составе объединенной штурмовой бригады "Лють" и погибли в один день – 14 февраля. Артур (Артем) Иванишин "Депутат" и Вадим Кондратюк "Юрист" были неразлучными друзьями. Обоим было по 23 года.

Как сообщает "Суспільне", прощались с Героями в Церкви Воскресения Христова. Провести в последний путь защитников пришли родные, знакомые, друзья, одноклассники, побратимы, полицейские и горожане.

Были неразлучными друзьями и погибли в один день: в Виннице простились с молодыми Героями из бригады "Лють". Фото

Люди на коленях отдали последнюю честь защитникам Украины. Похоронили павших на Аллее Славы Героев на Сабаровском кладбище Винницы.

Артем учился на третьем курсе Винницкого торгово-экономического института по специальности "менеджмент". Вадим окончил Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, мечтал стать правозащитником. Оба были волонтерами и членами Винницкого молодежного совета.

Были неразлучными друзьями и погибли в один день: в Виннице простились с молодыми Героями из бригады "Лють". Фото

"Они были настоящими друзьями, надежными, не разлей вода. Пришли в Молодежный совет в 2017 году совсем юными. Смотрели, знакомились и за короткое время активно начали участвовать в молодежной жизни города, волонтерили, проводили акции. Играли в футбол, волейбол, ездили в лес – проводили военные лагеря, спали в палатках. За это время стали как родные. Были всегда на связи: звонили по телефону, спрашивали, как дела", – рассказал VinSmart Центра Дмитрий Мира.

Были неразлучными друзьями и погибли в один день: в Виннице простились с молодыми Героями из бригады "Лють". Фото

С началом вторжения в феврале 2022 года друзья вместе вступили в ряды ВСУ, воевали в составе объединенной штурмовой бригады "Лют".

"Мы начали военный путь с ребятами в один день в феврале 2023 года. Вместе проходили обучение в Виннице, затем были направлены в Одессу. Там ближе и познакомились. Ребята занимались дронами, имели опыт аэроразведки. Предложили мне попробовать вместе с ними помогать нашим ребятам – быть их глазами на боевых задачах. Научили меня практически всему: пользоваться крапивой, летать на дронах", – вспоминает собрат погибших "Заяц".

Были неразлучными друзьями и погибли в один день: в Виннице простились с молодыми Героями из бригады "Лють". Фото

По его словам, когда они попали на ротацию, в то время это было одно из самых тяжелых направлений – Бахмутское.

"Вместе выполняли боевые задания. В самые "горячие" точки, в которые я заезжал – я заезжал с этими ребятами. С ними я был в местах, где действительно чувствовал страх, но от ребят такого никогда не видел", – рассказал "Заяц".

Иванишину было 23 года

О гибели ребят он узнал во время отпуска – 14 февраля, но не мог в это поверить.

"Я собирал свои вещи, чтобы ехать домой. Так сложилось, что в предыдущий отпуск, в сентябре, я прятал своего лучшего товарища, погибшего в Марьинке. И теперь – снова на похоронах боевых товарищей. Это не просто друзья, это собратья "Мы с ними жили в поле, в домах, находились в окопах. Это ребята с большим сердцем, которые останутся в моей памяти до последних дней. Низкий поклон перед родителями за таких ребят", - сказал "Заяц".

Кондратюк служил вместе со своим побратимом Иванишиным в одной бригаде

Артем Иванишин и Вадим Кондратюк погибли, выполняя боевое задание в Бахмутском районе. Как рассказала депутат Светлана Яровая, помощниками которой были друзья, в ближайшее время ребята должны были праздновать свадьбу побратима, погибшего вместе с ними.

"В последний раз мы виделись 19 декабря. Передавали им от городского совета помощь – дроны, термогрелки, термосы, и они рассказывали о своих планах. Они вот-вот должны были приехать на свадьбу к третьему парню Игорю, который также из Винницкой области. Они втроем погибли " – сказала она.

Погибли два воина бригады Национальной полиции Лють

Классная руководительница Артема Иванишина Нина Чмиль рассказала, что по паспорту его звали Артур, однако в жизни он называл себя Артемом, поскольку это имя нравилось больше.

"Он всегда был светлым. Как и каждый ребенок в школе, пытался выразить себя, проявить. Это было во всех его поступках. Это человек, внутри которого всегда светило солнце. Сейчас бы хотелось, чтобы он сиял жизнью. Но сегодня мы его провожаем", – сказала педагогиня.

Погиб воин Артем Иванишин

"Мы говорили по-нашему, уличному, Артурчик. Знала его очень давно, с детства. Он всегда был очень вежлив, приносил мне какой-то цветочек. Так, как маленький ребенок, сорвет и приносит. Очень радостный был. Рисунки рисовал, какие хочешь. Говорил, что когда я вырасту, буду большой – куплю самолет и мы обязательно улетим в Америку", – рассказала соседка Раиса Григоренко.

Погиб воин Вадим Кондратюк

"Это был человек с большой буквы. Он был волонтером. Не такой волонтер, на один раз. А на постоянной основе. Он был очень дружелюбный, умный. Любил нас в классе дразнить. Мы сейчас вспоминаем это и хотим просто поблагодарить его, что мы знали такого человека. И сказать родителям очень спасибо, за такого героя", – сказала одноклассница Артура Дарья Дорофеева.

Иванишин Артем Владимирович и Кондратюк Вадим Александрович
Погибшие на войне воины