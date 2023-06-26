'Были невероятной парой': войска РФ убили в Киеве супругов членов клуба исторической реконструкции. Фото

Ночью на 24 июня российские оккупанты атаковали столицу и попали ракетой в многоэтажный дом. В одной из квартир жили молодые супруги.

Видео дня

О гибели пара сообщили на странице клуб исторической реконструкции Рарог. Друзья и члены клуба высказали свое соболезнование относительно трагедии и поделились кадрами жизни супругов.

"Друзья. К сожалению, нужно сообщить, что Даниил Куриленко и его жена Юля Петрова погибли вчера. В их квартиру попала часть ракеты. Сегодня их тела были идентифицированы. Прощание состоится во вторник, место и время мы сообщим чуть позже. Эта луна стала черной для нашей семьи, это большое горе. Однако вспоминаем их с любовью и уважением. Соболезнования семье и друзьям. Оставляйте свои светлые воспоминания о замечательных Дане и Юле, чтобы мы никогда их не забыли. Держитесь, друзья", – написали на странице клуба исторической реконструкции Рарог.

Друзья Даниила и Юлии вспоминают их как достойных людей.

"…Пришло страшное известие о гибели невероятной пары, как в реконструкции средневековья, так и в жизни – искренних и добрых душой. Даниэль был достойным рыцарем и бойцом на фестивалях и бугуртах. Очень гармоничная пара. Тяжелая потеря ((( Пусть светлая память о них всегда оставит то, что неспособна унести даже смерть – силу большой любви. Вы всегда будете в наших сердцах", – написал Роман Михальчишин.

Их коллеги по клубу отмечают, что в своей карьере Даиил добился многого.

"От запоребриковой ракеты погибли краши друзья Даня и Юля. С этими непоседливыми людьми было столько сделано, что большинство и за всю жизнь не выполнит человек! Благодаря своей силе быть настоящим другом, он стал надежным партнером для своей второй половинки Юлии. Которая в свою очередь не отставала и подарила все, чего он желал. Эта синергия дала им обоим толчок для развития. Сколько он сделал в IT.... Ох... но это другая, интересная история героя. Он всегда помогал, как клубу так и лично мне, неоднократно! За что я ему очень-очень благодарен. Вы очень крутые. Помню", – отметил их друг Сергей.

Подруга супругов Кристина Дзюба вспомнила их историю знакомства – далекую, но полную деталей.

"Очень хочу вас запомнить такими, как увидела впервые. Тебя, девушка с бездонными глазами, которую мы будто еще только вчера принимали к шумной Рарого-родине, мазали в саже и называли своей сестрой. И тебя, мальчишку с вечной улыбкой, у которого мы сидели на кухне с Михаилом после моего первого в жизни реконструкторского фестиваля в ожидании поезда и тринделы о том, как эффективнее и веселее быту людей железяками. Имела честь знать вас обоих. Вечной любви в засветах", – написала она.

Друзья припомнили все положительные моменты погибших.

"Даниил был моим собратьем из рыцарского клуба, мы более 10 лет вместе принимали участие в многочисленных турнирах по всему миру. Даниил был моим коллегой – мы работали и строили карьеру в замечательной компании. Даниил был подлинным примером и человеком чьи советы в жизни были на вес золота! Юля была его очаровательной женой и настоящим другом, верным спутником во всех его похождениях. А также талантливым фотографом и ярым болельщиком наших турниров... Боль переполняет сердце – всегда будем вас помнить! Почтите с миром дорогие друзья!", – написал Артем Береговой.

Валерий Вознюк также простился с хорошими друзьями.

"Вчера в результате российских обстрелов погибли мой близкий друг Даниил Куриленко и его очаровательная жена Юлия. Ты занимал важное место в моей жизни. Мы вместе выиграли золото на чемпионате мира в Барселоне, вместе создавали новый клуб, вместе путешествовали и жили общими ценностями и интересами. С тобой можно было кайфово ворваться в митинг под ОП и так же кайфово пить вино в Монако. Ты единственный, с кем я виделся каждый мой короткий визит в Киев, и ты постоянно поддерживал меня и подразделение с 24 февраля. Тебе можно было принести идею на 400к$ и ты говорил – "не проблема, давай работать, деньги найдем", при этом в сложные времена ты покупал американский сухпай и отправлял мне, потому что знал, что это меня поддержит. Твой вклад в победу огромен и соответствует масштабу твоей личности. Прощай Даниил из Рарога, до встречи в лучших мирах. Я благодарен тебе за все, что ты сделал, обнимаю друг", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 25 июня, многоэтажном доме спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате ночной атаки страны-террориста РФ в субботу, 24 июня. В общей сложности, смертельные травмы получили пять граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!